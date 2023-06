Csökkent látótávolság

Komoly zivatar, felhőszakadás alakult ki többfelé is az országban, amely mellé erős szélviharok is társulnak. A Dunántúl délnyugati részén, Vas vármegyében valamint az M70-es autópályán és az M7-es autópálya Balaton és országhatár közötti szakaszán vizes burkolaton kell közlekedni. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is erős viharok vannak, ezért Mezőkövesd, Mezőkeresztes, Emőd és Tiszaújváros környezetében, főleg az M3-as és M30-as autópályákon lecsökken a látótávolság és megnő a fékút, ezért több helyen is csak lépésben tudnak haladni a járművek. Fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjenek!

Sávlezárás az M3-as autópályán

Az M3-as autópályán újabb felújítási munkálat vette kezdetét Hejőkürt térségében. A 164-es és a 157-es km között a főváros felé tartó oldalt lezárták, a forgalom az ellenkező oldalon, irányonként egy-egy sávon halad - adta hírül az útinform.