Fiatalos hangulat

A tömeg most az élő zenei produkciókra tombolt, amelyekből két napra nyolc is jutott. A fiatalos hangulatért a Miskolci Egyetem is tett, hiszen a DVTK-val kötött együttműködése révén a nappali tagozatos hallgatók féláron vásárolhattak belépőt. A kapukat már 17 órakor, egy órával az első fellépő koncertje előtt megnyitották, hogy a szórakozni vágyók tudjanak hangolódni. Azért, hogy Miskolcon a tömegközlekedés zavartalan maradjon és a bulizók is biztonságosan hazajussanak, az MVK Zrt. az éjjel 11 óra után járó villamospótló autóbuszok helyett pénteken és szombaton villamosokat indított és indít még útnak. A rendezvény zaja a városban messzire elhallatszott, nemcsak Bulgárföldig ért el, amivel végérvényesen beírta magát a miskolci fesztiváltörténelembe.