Érdekesség, hogy több országban, az apák napját máskor ünneplik. Az Egyesült Államokban az 1900-as évek elején kezdeményezték először az apák megünneplését, és Richard Nixon amerikai elnök közbenjárásával 1972-ben törvénybe is iktatták. A katolikus egyház az apák napját hagyományosan március 19-én, Szent József napján tartja.

Az apák napja világi ünnepnap, Magyarországon június harmadik vasárnapján ünneplik.

Az apák szerepének fontosságát számos pszichológiai tanulmány is igazolja. Az apák napját a 20. század elején kezdték el megtartani az anyák napja párjaként. Az apaságot és a szülői szerepet ünneplik ilyenkor, és emlékeznek az apákra, nagyapákra és a többi férfi elődre. Hazánkban, főleg az utóbbi években hallunk erről a napról és elsősorban a kisgyermekes családoknál.

Miskolcon kezdeményezték

Az apák napja magyarországi meghonosítására, egy alapítvány indított mozgalmat Miskolcon 1994-ben. A Miskolci Polgári Kör három tagja: Bujdos Attila újságíró, Loss Sándor jogász-szociológus és Furmann Imre költő, közíró, jogvédő. Anyák napjára általában virággal kedveskednek a gyerekek az édesanyáknak, az apák napjára saját készítésű kreatív ajándékokkal (például kulcstartó az apa monogramjával vagy apa felirattal, vagy egy rajz arról, amit az apa nagyon szeretne vagy kedvel) kedveskednek.

Még nem ívódott be a családok életébe

Megkérdeztünk pár miskolcit, ők számon tartják-e ezt a napot, és ünneplik-e valamilyen módon?

Barát Tamás két kamasz fiú gyermek édesapja. Az apák napja véleménye szerint még nem ivódott be a családok életébe, úgy mint az anyák napja, hiszen új ünnepnapról van szó, és ő maga sem tulajdonít neki akkora jelentőséget, mondta. „A feleségem és a fiaim ennek ellenére az utóbbi években megemlékeznek az apák napjáról, és mindig kapok egy kis figyelmességet, apróságot, egy kis édességet vagy csokit, mert tudják, hogy szeretem”- tette hozzá.

Nagy Gábor még a családalapítás és a gyermekvállalás előtt áll. Mint mondja, értékrendszerébe még nem tudott beépülni az apák napja, bár nem mintha nem tartaná fontosnak az apák és a férfiak szerepét a családban. Ha kap majd valamit, akár egy jó és szép szót a gyermekeitől, hálás lesz érte, de a nevelésükben nem fogja hangsúlyossá tenni ezt a napot. Elmondása szerint saját idősebb édesapja nem is tudja értelmezni ezt a napot és a körülötte kialakult újfajta divatot.

Kovács Tamás két óvodás kisfiú apukája, aki elmondása szerint ő maga sincs tisztában azzal, hogy pontosan mikor van apák napja, nem tartja számon. Nem is vár gyermekeitől ilyenkor ajándékot, de persze örül a megemlékezésnek. „A szülők általában a gyerekeik örömének örülnek” - mondta.

Lukáts Teodóra egy lány és egy kisebb fiú édesanyja, aki elmondta, a családban az anyák napján sem ünneplik, amit a gyerekek készítenek az óvodában, azt adják át neki és a nagyszülőknek, az apák napjával viszont csak akkor foglalkoztak, amikor a nagylányuk kisebb volt, de az utóbbi években ez elkerülte a figyelmét. "Egyébként fontosnak érzem, mert a férjem ugyanúgy kiveszi a részét mindenből, szóval, maximálisan megérdemelné, és lehet ez az én figyelmetlenségem" – mondta.

Külföldön élnek, ünnepelnek

Egy külföldön élő miskolci család, ahol egy 3 és egy 5 éves fiú van, tudatosan és ajándékkal készülnek az apák napjára. A szülők már a kapcsolatuk elején megbeszélték, amikor még itthon éltek, hogy ugyanúgy tartják majd ezt a napot, mint az anyák napját. Kint azzal szembesültek, hogy ott is így gondolkodnak erről a napról az emberek. Az elmúlt évben az apuka lufikat kapott, tortát és egy pólót a fiúktól. Most pedig az anyuka elárulta, hogy férje most egy kicsi autó modellt kap, egy zenélő dobozt a kedvenc zenéivel, egy képet a fiúktól és a kedvenc tortáját. Ilyenkor a nagypapa is kap ajándékot a gyerekektől a családjukban, ilyenkor a fiúk rajzolnak neki és a szülők elküldik neki postán.

Így vagy úgy, de valahogy mindenki az édesapákra gondol ezen a napon, és ha egyre több embernek fontos, szokássá tesszük, majd szép lassan fontos ünneppé válik - ez csak rajtunk múlik.