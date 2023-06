Rektori engedéllyel szocializálódik

Két hónaposan került hozzájuk, feleségével közösen nevelik, de néhány hónap múlva, nagyjából nyár végén, ősz elején el kell engedniük. Ugyanis a kiképzőjéhez költözik – avatott be Varga László, a Miskolci Egyetem informatikai munkatársa. Azt a feladatot vállalták, hogy „nevelőszülei” lesznek a leendő vakvezető kutyának. Szocializálják, emberekhez, helyzetekhez szoktatják, hogy jól mozogjon minden terepen, kiválóan alkalmazkodjon minden körülményhez. Az egyetemen bőven van erre lehetőség, hiszen ingergazdag környezet, milliónyi szag és zaj van. Ugyanakkor van egy hatalmas park is, ahol futkározhat. A hallgatók már megszokták, hogy köztük él. Rengeteg törődést, szeretetet kap és simogatást is persze, amit ki is követel magának – jegyezte meg Varga László. Hozzátette: a napi szeretgetést mindig „begyűjti” a fiataloktól. Azt, hogy az intézményben szabadon jöhessen-mehessen, a rektorasszony engedélyével teszi. Persze a szabályokat ismernie kell, és be kell tartania. Ha az irodában kell maradnia, mert nevelője egy megbeszélésre megy éppen, akkor nem szabad elmozdulnia és ugatni, vagyis zajongani sem. Atom ezeket már mind tudja.

Beépült az egyetemisták közé

Amikor vállalkoztak arra, hogy részt vesznek a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány kölyöknevelő programjában, és magukhoz vesznek egy kutyát, akkor elhatározták, hogy ha lehetséges, a munkahelyükre is magukkal viszik. A felesége is az egyetemen dolgozik, a gazdaságtudományi karon oktat, így még az óráira is beviszi néha magával Atomot – tudatta a nevelője. Atom az alapítvány tulajdonában van, a cél, hogy vakvezető kutya legyen belőle. Ennek első lépcsőfoka, az a szocializációs folyamat és idő, amelyet a befogadó családban tölt el. A labrador az emberekhez teljes mértékben alkalmazkodott, jól érzi magát a Miskolci Egyetem nyüzsgésében. Ezt követően kiképzőhöz, majd pedig látássérült gazdájához kerül, akinek életét fogja segíteni, megkönnyíteni.

Örülnek neki, hogy vakvezető kutya lesz

Atom néhány napja esett át azon a vizsgálaton, ahol fizikális és mentális képességeit tesztelték, valamint már elsajátított tudását, amely majd ahhoz kell, hogy tovább tanítható legyen vakvezető kutyának. A speciális felmérés sikeres volt, a kutya jól teljesített. A szakemberek folyamatosan szemmel tartják, hogy hol tart, és neveléséhez anyagi feltételeket is biztosítanak. Az önkéntesek, László és felesége az idejüket, figyelmüket adják hozzá. Gyakran vannak a vakvezető kutyás közösségnek összejövetelei. Az is előfordult már – és ez fontos a későbbi elválás megkönnyítése miatt -, hogy a nevelők kölyköt cseréltek bizonyos időre egymással. A kutyának ezt is szoknia kell, annyira rugalmasnak kell lennie, hogy ez ne jelentsen gondot. A nevelőknek pedig elválás segítő tréningeket tartanak. Később is előfordulhat, hogy látássérült gazdája elutazik vagy más esemény miatt nem tud a kutyával lenni, olyankor „panzióztatják” az állatot, vagyis befogadja egy család a közösségből átmeneti időre.