Az áram- és a gáz árának tízszeres növekedése különösen megterhelővé vált a Szerencsi Fürdő & Wellnessház esetében, hiszen sok energiát használ az épület- és a medence fűtésére, a szaunák, gépészet működtetésére. Emiatt tavaly ősszel be kellett zárni a létesítményt a magas költségek miatt.

Nyiri Tibor szerencsi polgármester arról tájékoztatta szerdai testületi ülésén a város képviselőit, hogy a napokban megtörténtek a létesítmény újranyitásának az előkészületei, megkezdték az ehhez szükséges hatósági engedélyek beszerzését.

„Terveink szerint, ahogyan a dokumentumok megérkeznek, a víz minőségének a bevizsgálása megtörténik, az intézményt működtető Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.-nek az idei évre erre a célra rendelkezésre álló, az üzleti tervében szereplő összeg felhasználásáig biztosítja a szolgáltatásokat. A nyitvatartást a hét minden napján 13 és 21 óra között tervezzük, a szaunák 16 és 21 óra között vehetők igénybe. A hétvégi napokra a korábban megállapított belépődíjakat kell fizetni, amiből a szerencsi lakcímkártyával rendelkezőknek harminc százalék kedvezményt biztosítunk. Bízom abban, hogy minél többen térnek majd be a Szerencsi Fürdő & Wellnessházba, mert annak a minél jobb kihasználtsága lehet az egyik biztosítéka a tartós működésnek, ugyanakkor önkormányzatunk is keresi a megoldásokat az energiaár-emelkedések mérséklésére. A takarékoskodás továbbra is nélkülözhetetlen, a megújuló energiaforrások használata elkerülhetetlen, keressük rájuk a pénzügyi fedezetet, amelyek együtt járhatnak az üzemeltetési költségek csökkentésével és a szolgáltatások bővítésével” – adott tájékoztatást Nyiri Tibor.