Felújították és új funkciót kapott a Csengey Gusztáv utca 10. szám alatti épület, ami hosszú éveken át kihasználatlanul állt. Az egykor szebb napokat látott iskolaépületet több mint 800 millió forintból építették át, hogy modern, minden tekintetben 21. századi színvonalú kulturális központként működhessen tovább. Mostantól ez az épület ad otthont a Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnáziumnak és a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.-nek is. Péntek délután sajtóbejárás keretében tárultak ki az új művelődési központ kapui. A nyitóünnepség után, 17 órától pedig elkezdődött az első itt tartott, nyilvános kulturális program, a II. Miskolci Hangszínhely Fesztivál az épület hangulatosan berendezett udvarán, a Csengey-kertben. Zenei és táncos programmal közreműködtek a szakgimnázium diákjai.

Összefogással valósult meg

"Nagy örömmel vagyok ma jelen. Itt, a belváros egyik legértékesebb részén nyílt meg az a régi iskolaépület, amely sokáig itt árválkodott. Még az előző városvezetés részéről volt egy ígéret arra, hogy itt helyet kap majd a Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium. Komoly összefogás és nehézség után 800 millió forintból megvalósulhatott ez a beruházás két ütemben. Most egy másik intézmény is, amely régóta keresi a helyét, a Miskolci Kulturális Központ is helyet kap itt. Reményeink szerint a két intézmény helye még évtizedekig itt lesz" - mondta megnyitó köszöntőjében Veres Pál, Miskolc polgármestere. "Büszkén nézhetünk erre az épületre, amely ismét régi szépségében pompázik. Ezzel együtt létrejött egy olyan közösségi tér a Csengey-kertben, ahol lehetőség lesz majd számtalan koncert, GatroPlacc, vagy egyéb rendezvény megtartására. Zárt térben, kulturált körülmények között lehet majd itt fesztiválokat rendezni. Kívánom, hogy az új intézmények teremtsenek otthont nemcsak maguknak, hanem Miskolc város közösségének. Bízom benne, hogy ez egy olyan pontja lesz a városnak, amire sokáig büszkék lehetünk még."