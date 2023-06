„A TrintonLife Csoporttal nemcsak a régióban, hanem Kelet-Magyarországon, a Felvidék és Románia irányába is tudunk magán egészségügyi rendszert biztosítani, akár cégeknek is. Szeretném, ha a jövőben az lenne a jelmondatunk, hogy ne betegek akarjunk lenni, hanem megelőzni akarjuk a betegséget és ezért minden tekintetben a prevencióra is helyezzük a hangsúlyt.” – tette hozzá.

Gyakorlati hely is lesz

A Miskolci Egyetem Egészségtudományi Karának minden hallgatója megtalálja majd gyakorlati feladatait a klinikán.

„A Miskolci Egyetem azért örül ennek az intézménynek, mert jó lehetőséget fog biztosítani arra, hogy az Egészségtudományi Kar oktatói és hallgatói hosszú távú együttműködést tudjanak kialakítani a TritonLife MacroKlinikával. Védőnőnek, ápolónak, radiográfusnak és egészségszervezőnek tanuló hallgatóink nyári gyakorlatuk újabb lehetőségét látják itt. Az oktatók is mind szakmai fejlődésre, mind pedig tudományos együttműködésre is potenciális lehetőséget látnak itt. Úgyhogy nagy izgalommal várjuk a hosszú távú együttműködést” – jelentette ki dr. Lukács Andrea egyetemi docens, a Miskolci Egyetem Elméleti Egészségtudományok Intézetének igazgatója, akinek gondolatait dr. Valikovics Attila egyetemi docens, az intézet dékánhelyettese egészítette ki.

