Tokaj-Hegyalja térség számára különös jelentőségű az a 27 település összefogásával megvalósult sokrétű fejlesztés, amely a Széchenyi 2020 program mintegy 3 és fél milliárd forint vissza nem térítendő támogatásából valósult meg.

A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszíneinek fejlesztése című projekt részleteiről a 2023. június 29-én a tarcali Koronauradalmi Szüretelőházban tartott zárórendezvényen számoltak be. A sajtótájékoztató után Virág Zsolt művészettörténész, a Magyar Kastélyprogram Kft. ügyvezetője mutatta be a császári és királyi koronauradalmi borház történelmét, ahol egy kiállítást is berendeztek.

„A projekt fő célja a világörökségi helyszínek versenyképességének javítása, valamint turisztikai attrakciók kialakítása volt a történelmi borvidéken, a Tokaji Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. és 12 konzorciumi partnerünk együttműködésével” – mondta megnyitó beszédében dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője. „Tokaj-Hegyalja múltja és jelene rendkívüli értékgazdagságot mutat és a tokaji bornak is teremtő ereje van. Megjelenik itt a borturizmus mellett a vallási turizmus is, ezért a felújítások közé bekerültek szakrális épületek. Köztük a tállyai evangélikus templom, ahol Kossuth Lajost megkeresztelték. A térség szellemi passzátszelét pedig a Tokaj-Hegyalja Egyetem fújja.”

„Fontos szempont volt, hogy megőrizzük a helyszíneket, amelyek világörökségi rangot adnak Tokaj-Hegyaljának. Ez a projekt, amelynek keretében tíz fejlesztés valósult meg, a Tokaji borvidék 27 települése közül a magterületre koncentrált” – emelte ki Dévald István, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. ügyvezetője, aki felsorolta a projekt konkrét beruházási helyszíneit.

Új munkahelyek születtek

Elhangzott, hogy a térség rendkívüli fejlődésen ment keresztül.

„A világörökség részét képező Tokaj-Hegyalja a magyar kormány számára kiemelt turisztikai térség. Olyan mérföldkövek tudunk beszámolni itt, ami nagyon sokat jelentett a térség mind a 27 települése számára, amelyek a magyarság emblematikus helyei” – hívta fel a figyelmet dr. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese. „A tokaji bor a királyok bora és a borok királya, amelyet külföldön is ismernek. A mai helyszínünk, a tarcali szüretelőház felújítása szintén a jó hírünket viszi tovább.”

„Nekünk olyan szolgáltatásokat kell megvalósítanunk, ami a fiatalokat idevonzza, itt tartja, vagy hazahívja. Fontos, hogy a családok helyben képzeljék el a jövőjüket és ehhez fejlesztésekre van szükség” – mutatott rá dr. Szabó Tünde, az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosa, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács társelnöke. „Példaértékű az az összefogás, ami itt megjelenik. Magyarország Kormánya célul tűzte ki, hogy 2030-ra Európa öt legélhetőbb országa közé tartozzunk, ezért mindent meg fogunk tenni, hogy a fejlődés, ami itt elkezdődött tovább tudjon folytatódni.”