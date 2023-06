A bizonyítványosztások vége felé járunk: az iskolások szombat délutánig biztosan kézhez kapják év végi bizonyítványaikat. Igaz ez az általános és középiskolás diákokra egyaránt. Sokan izgalommal telve, mások egykedvűen várják ezt a pillanatot. Hiszen nem mindegy, a gyermek vagy fiatal melyik életszakaszában van ez az adott esemény. A bizonyítványban található értékelések, érdemjegyek sem egyformán érintenek mindenkit.

Kényszert éreznek, hogy megosszák

A közösségi média térnyerésének köszönhetően már évek óta trendszerű lett, hogy a szülők büszkeségből kiposztolják csemetéjük kitűnő eredményeit. És olyan is előfordul, hogy a nem annyira szép jegyeket is, pontosan azért, mert a szülő ezzel azt üzeni, neki nem számít, hogy gyermeke milyen osztályzatokkal végzi el a tanévet, nem ez a fontos. Ezzel azonban nem biztos, hogy a legjobbat teszi utódjának, vagy környezetének. Egyeseknek irigységre adhat okot, frusztráló lehet, vagy csak egyszerűen nem helyénvaló, hogy ezt a nagy nyilvánosság elé tárja az édesanya vagy édesapa.

Tóth Andrea pszichológust kérdeztük arról, milyen nem kívánt hatásai, következményei lehetnek a bizonyítvány kiposztolásának.

Mi a valódi cél?

Az irigységen túl az is gyakori, hogy elindulnak az ismerősi körben a találgatások, hogy azért lett-e valóban kitűnő tanuló a gyerek, mert szorgalmas vagy mert valamilyen okból kivételeznek vele – mondta Tóth Andrea. Hozzáfűzte: tényleg a gyermek érdeme a jó jegy, vagy inkább a szülőé. Ezen felül egoistává, beképzeltté teheti a diákot, akinek bizonyítványát szülője büszkeségből megosztotta másokkal. Ezzel ellenségeket is szerezhet magának. A következő évben akár le is romolhat az átlaga, mert annyira el van szállva magától – vélekedett a pszichológus. Az a szülő, akinek kevésbé jó eredménnyel zárta gyermeke a tanévet, és ezért ő nem szívesen teszi ki mások elé bizonyítványát, úgy érezheti, hogy ő nem elég jó anya vagy apa, nincs mivel dicsekedni. Az a tanuló, aki nem kitűnő minden tantárgyból és őt ez zavarja, úgy gondolhatja, kevesebb az értéke, nem tesz jót az önbecsülésének – vélekedett a szakember. Ilyenkor a kevésbé jó tanulók akár össze is foghatnak, és a kitűnő tanuló ellen rosszallóan léphetnek fel. Ez különösen középiskolában jellemző viselkedés – emelte ki Tóth Andrea. Azaz visszájára fordulhat a cselekedet, pont nem azt érik el vele, amit szeretnének. Nem a megbecsülés kerül előtérbe: a közösség akár ki is utálhatja azt a személyt, aki kiválóan teljesít. Azt is rásüthetik, hogy spicli, tanárok kedvence, ami miatt a tanulónak később szorongásai lehetnek, és ez vonja magával a többi problémát – fogalmazott a pszichológus.

Azért is megmutatom

A szülő önigazolása is lehet abban, ha gyermeke bizonyítványával dicsekszik. A gratulációk begyűjtése a cél, de az okok eltérőek lehetnek. Hiszen vagy azért van erre szüksége, mert ő maga nem volt jó tanuló, bezzeg a csemetéje az. Vagy pedig azért, hogy igazát védje, miszerint ő is kitűnő volt, tehát neki csakis csupa ötös lehet a gyereke – mondta Tóth Andrea. Még az is benne lehet, hogy a szülőnek problémája van a párkapcsolatával, a családi dinamikával és kifelé a szépet és a jót akarja kommunikálni, hogy a róluk alkotott képben minden tökéletes legyen. Ez pletykákat indíthat el. Nem egy jó irány, és összességében elmondható, hogy többet veszít vele, mint amit nyer azáltal, hogy büszkeségét világgá kürtöli. Legjobb, ha ezek a dolgok a család belső ügyei maradnak, és csak szeretteinkkel osztjuk meg.