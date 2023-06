A Tehetséggondozó díjat a Miskolci Szakképzési Centrum hagyományteremtő céllal hozta létre azon oktatóinak elismerésére, akik mindennapi munkájuk mellett időt, energiát és tudást nem sajnálva felkarolják, támogatják, valamint helyi és országos versenyekre készítik fel az iskolájukban tanuló tehetséges diákokat. Ezen tevékenységek és eredmények alapján bronz–, ezüst–, és arany–, valamint tavaly óta már gyémánt fokozatú tehetséggondozó díjakat is odaítélnek az intézmények oktatóinak.

Idén is újítottak

A Miskolci Szakképzési Centrum 75 oktatója kapott kitüntetést, elismerve ezzel az elmúlt egy évben végzett tehetséggondozó munkájukat. Az idei díjátadón külön elismerésben részesültek a Szakma Sztár Fesztiválon kiemelkedő eredményt elért tanulók is. Szintén újdonság az idén, hogy egy duális partnert is meghívtak az eseményre. A Szakképzési Centrum elismerésben részesítette Sándor Csabát, a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. képzési vezetőjét, a duális partnerség terén végzett kiemelkedően támogató tevékenységéért.

Sokszor szabadidejüket áldozzák fel

Az iskolák igazgatói terjesztették fel a díjra kollégáikat. Tavaly bevezették a gyémánt fokozatot is, azért mert a Szakma Sztár Fesztiválon vannak tanulóik, akik dobogós helyezéseket értek el és az őket felkészítő oktatókat ezzel az elismeréssel díjazzák – mondta Molnár Péter a Miskolci SZC főigazgatója. Akik az arany fokozatot kapják, azok is országos versenyeken értek kimagasló eredményeket tanulóikkal. Annak idején egy GINOP program keretében került sor először erre az eseményre, aminek már vége, de úgy döntöttek, folytatják a szép hagyományt – emelte ki a főigazgató. Hozzátette: a díj pénz jutalommal is jár, de ennél sokkal fontosabb az erkölcsi elismerés. Az elismerést többször is, akár évről-évre újra megkaphatja az arra érdemes oktató.