Ez a lépcsősor a kezdete a Kisavasnak. Itt indul a környezet szépítése és haladnak majd sorba, nincs megállás.

- Tavaly kezdtük el szervezni, a folytatáshoz az önkormányzattól még nem jöttek meg a szükséges papírok, engedélyek. Ezidő alatt is sokat haladtunk, az önkormányzat javaslatunkra vállalta, hogy rendbe teszik a lépcsősort, hogy biztonságos legyen az erre sétálók számára. A párbeszéd elindult, a lépcsősor megújult, most már jöhet a dekorálás. Jelenleg a látványtervek készülnek, grafikus árajánlatára várunk és ha minden jól megy, augusztus végén elkezdhetjük a munkát - mondta Nagy Bálint.

Ilyen volt az avasi lépcsősor. Forrás: Google Maps

Elkél a segítség

Nagy Bálint menedzseli az ügyet, a hegygazdák és a helyi pince tulajdonosok segítik célja elérésében. Tavaly sokat segített a Szebb Miskolcért közösség és a Dr. Adorján Imre Fenyőkert alapítványa.

Anyagilag is szükség lesz a támogatásra. A Fröccsfesztiválon is gyűjtöttek egy kisebb összeget, a helyi pincetulajdonosok is szívesen segítenek, de szükség lesz még további források felkutatására.

- Folyamatban van a szükséges pénz összeadása. Először is ott lesz a grafikus díja a tervekért, aztán szükség lesz festékre, és eszközökre.

A tervek szerint augusztus végére sikerül összeszedni a csapatot és indulhat a szépítő munka!

