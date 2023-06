Szombaton, a Mailloth kastélyban nyitotta meg kapuját a „Tállya 4D – Tállya Térben és Időben” című kiállítás, amelynek felvezetésében a helyi Nefelejcs Népdalkör illetve az általános iskola diákjai, pedagógusai adtak kultúrműsort a megjelent nagyérdeműnek.

Fotó: SfL

A megnyitón Serfőző Szabolcs polgármester üdvözölte a vendégeket, majd röviden ismertette a település helytörténetét - kiemelve, hogy szükségszerűvé vált a turisztikai attrakciók, az olyan idegenforgalmai fejlesztések megvalósulása, amelyek felkeltik a turisták érdeklődését a világörökségi magterülethez, Európa mértani közepéhez, amelyek méltó környezetet biztosítanak a látogatóknak.

Dévald István, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. ügyvezetője a kiállítás koncepciójáról beszélt, majd megjegyezte, hogy maga a magterületeket érintő fejlesztési projekt 2016-ban kezdődött, értékmentő munkákkal. Majd turisztikai attrakciókkal bővült, Tállyán három ütemben. Az első volt az evangélikus templom felújítása, a második a Mailloth kastély kertjének felújítására fókuszált, míg a harmadik a jelenlegi kiállításra összpontosított.

Virág Zsolt, a Magyar Kastélyprogram Kft. igazgatója a kiállításnak helyet adó épület történetét mutatta be, majd elmondta, hogy a már korábban, felújított műemlék kastély első emeletén most egy olyan kiállítás jött létre, amely nem csak a térségben, hanem az országban is egyedülálló tartalommal bír. Életünket térben és időben éljük, a jelent éljük, a múltra emlékezünk, és a jövőt tervezzük. Az idő eme illékonyságát és megfoghatatlanságát kívánja megragadni a „Tállya 4D – Tállya Térben és Időben” című kiállítás. A három teremben kialakított installációk a tartalommal összhangban kerültek megtervezésre úgy, hogy kialakításukkal, elrendezésükkel az idő folyamatos változását jelenítsék meg, a látogató „elvesszen” a térben és az időben.

A tárlaton Molnár Gyöngyi, a kiállítás kurátora, a Magyar Kastélyprogram Kft. művészettörténésze vezette körbe a nyitóünnepség résztvevőit.