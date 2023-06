Az időjárástól függ a szúnyoggyérítés országszerte, mert ez garantálja az irtás sikerességét. A változékony, gyakran esős időjárás, valamint a folyókon az elmúlt hetekben levonult kisebb árhullámok következtében számos területen tömegesen megjelentek a szúnyogok. A legjelentősebb ártalom a folyók menti településeken alakult ki, de az összegyűlt csapadékvíz is sok területen okoz szúnyoginváziót. A nagyobb tenyészőhelyeket folyamatosan vizsgálják a katasztrófavédelem által megbízott szakértők, ahol lehetséges, ott szelektív, biológiai készítménnyel végeznek lárvák számát csökkentő beavatkozásokat. Ennek helyszíneit a gyorsan változó környezeti állapotokhoz igazodva jelölik ki a szakemberek – olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleményében. Hozzátették: a múlt héten 13 vármegyében, irtották a vérszívókat. A kifejlett szúnyogok ellen elsősorban földi permetezéssel védekeznek, platós gépjárműre rögzített berendezéssel juttatják ki a készítményt az esti, éjszakai órákban – mutattak rá.

Mivel vármegyénk folyókban gazdag, így Borsod-Abaúj-Zemplénben légi kémiai kezelések is lesznek a szezonban, de azt egyelőre nem tudni mikor. Azt viszont megtudtuk, hogy légi kémiai szúnyoggyérítés kizárólag az országos tisztifőorvos ideiglenes engedélyével történhet meg extrém szúnyoginvázió esetén.

Értesítést kapnak majd a települések

A kifejlett szúnyogok elleni védekezés a települések lakott területein történik, a pontos időpontok megtalálhatók a katasztrófavédelem honlapján, de az érintett önkormányzatok egyedi értesítést is kapnak, amely alapján tájékoztatják a lakosságot. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő időszakban frontátvonulások várhatóak, esős, szeles időben nem végzik el a kezeléseket, azokat pótnapokra halasztják.

Kellemetlen vendég

Fotó: 7th Son Studio / Forrás: shutterstock

„Ha egy adott gyérítést nem tudnak végrehajtani, például az időjárás miatt, akkor a kijelölt időpontot követő két napban tartanak pótgyérítést” – mondta a boon.hu megkeresésére Dojcsák Dávid, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Arra is kitért, hogy érdemes követni a katasztrófavédelem honlapját a legfrissebb időpontok miatt, ahol heti bontásban láthatják az adott településen élők az szúnyoggyérítés időpontját és annak formáját. Eddig összesen 84 településen volt kémiai gyérítés a vármegyében 14653 hektáron. Jelentős csapadékot követően a közvetlen lakókörnyezetünkben is tenyészőhelyek alakulnak ki, árkokban, kerti eszközökben, játékokban akár egy hét alatt kifejlődhetnek a szúnyogok. Az elmúlt években hazánkban megtelepedett inváziós fajok kifejezetten emberközeli életmódot folytatnak, fontos ellenük védekezni. A ház körül kialakult élőhelyek felszámolásáról a Nemzeti Népegészségügyi Központ készített tájékoztatót. Magánemberként is sokat tehetünk azért, hogy a közeljövőben kevesebb szúnyoggal találkozzunk, és sikeres legyen a szúnyoggyérítés. A szúnyogok élőhelyeinek jelentős része magántelkeken található. A ház körüli, vízzel teli vödrökben, esővíztározókban, hordókban, kaspókban, madáritatókban, gumiabroncsokban ezerszámra fejlődhetnek szúnyogok. Ha nincs szükség ezekre a vizekre, öntsük ki. Ha a virágalátétben, madáritatóban áll a víz, érdemes hetente többször kicserélni, ezzel is megszakítva a lárvák fejlődési ciklusát. Ha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, fedje le a tartályt, kössön rá egy szúnyoghálót és máris sokat tett a szúnyogok ellen.