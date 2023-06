Június 24-én, szombaton a Perecesi Bányász Fúvószenekar nyitja a rendezvényt 10 órakor. Délután kettőig „kacatvásár”, azaz helyi bolhapiac várja az érdeklődőket. 11 órától kézművesek kínálják portékáikat, tartanak bemutatót és gyerekfoglalkoztatót, valamint a helyi Szivárvány óvoda kézműves-foglalkozását tartják meg. A sportok kedvelői sem maradnak lehetőség nélkül, hiszen kamázni, sakkozni és petanque-ozni is lehet a délelőtt folyamán.

A nosztalgia jegyében

Egzotikus állatsimogató is várja a fiatalokat és idősebbeket egyaránt, két boa constrictort és egy szavannai varánuszt is megérinthetnek a simogató kezek. Az egyesület civil partnerei is teret kapnak, lehetőségük lesz bemutatni magukat, szolgáltatásaikat, sőt az önkormányzat Részvételi Költségvetésébe is beleszólhatnak a helyszínen. Az egyesület képviselői a „Zöldülő KÉK” sátorban várják az érdeklődőket közösségi beszélgetésre, tervezgetésre. A napot két zenei program zárja, először az Ly16 zenekar, majd a helyi erőket felvonultató, nosztalgiaslágereket játszó SémaHaverokk zenekar csap a húrok közé. További információk a Kilián Észak Közösség - KÉK-facebook-csoportban szerezhetők.

