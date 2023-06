A Szendrőben és Szendrőládon szolgáló lelkészházaspár cigánymissziós szolgálata 10 évvel ezelőtt kezdődött Szendrőládon, ahol családi napközi keretében kezdtek el a helyi roma fiatalokkal foglalkozni. Ennek a szolgálatnak szép eredményeit élhették meg, ugyanis ezek a fiatalok mindannyian tovább tanultak. A családi napköziotthon aztán átalakult családi bölcsődévé, s a kamaszok után – az új törvényi szabályozások miatt – 1-3 éves gyerekekre kellett berendezkedni. Ez a változás azt hozta magával, hogy innentől kezdve egyre több roma származású dolgozót alkalmaztak, akik ezáltal saját lakóhelyükön munkalehetőséghez jutottak. Kezdetben ezek a dolgozók általános iskolai végzettséggel rendelkeztek, ma már több, mint 10 főnek van közülük érettségije és a többiek képzése is folyamatban van. A Szendrőládi Református Családi Bölcsőde először 3 csoportban 21 gyerekkel indult, majd újabb 3 csoport jött létre újabb 21 gyerekkel. Amikor az első bölcsődei csoport gyermekei a helyi óvodába kerültek, az óvónők azt kérdezték csodálkozva:

Honnan jöttek ezek a gyerekek?

A kérdést pedig az váltotta ki, hogy teljesen mást, illetve többet tudtak, mint a többi 3 éves gyermek. Ez a pozitív visszajelzés a dolgozók számára is nagy örömet és elismerést jelentett.

Forrás: Szendrő PH

Így, a szendrőládi tapasztalatok után megszületett a gondolat, hogy Szendrőben is jó lenne egy ilyen bölcsőde. Ezért pályázta meg a gyülekezet ezt a lehetőséget, és hála Istennek, több, mint 23 millió forintot nyert egy újabb, 3 csoportos családi bölcsődei telephely kialakítására. 2022. decemberétől pedig meg is kapta a bölcsőde a működési engedélyt, 24 főre.

Egy mondatban leírva mindez talán egyszerűnek tűnik, de nagyon hosszú és sokszor nehéz út vezetett idáig. Hiszen a pályázatban nem volt pénz az épületre és annak felújítására, karban tartására; csak a játékokra, bútorzatra, felszerelési tárgyakra, illetve a dolgozók képzésére. De a gyülekezet úgy gondolta, hogy fontos ennek a szolgálatnak az elindítása Szendrőben is. A kezdeti időszak nagyon nehéz volt. A helyi romák nem értették, mi a célja ennek a kezdeményezésnek, miért is lenne ez jó a számukra. Sőt, kirekesztést láttak benne, emiatt sok ellenállásba ütköztek a lelkipásztorok, presbiterek. Többször azt érezték, sejtették – nem minden ok nélkül – hogy külső befolyásolók is erősítik a romák ellenállását a bölcsőde létrejöttével kapcsolatban. Több egyeztetés történt a roma önkormányzat vezetőivel, lakossági fórumon és személyes beszélgetésekben, és egyszer csak megtört az ellenállás és a helyi romák nyitottá váltak a bölcsőde indítására. Hisszük, hogy azért, mert Isten úgy látta jónak, hogy ez a szolgálat megvalósuljon. Mindeközben csodát csodára élhettek meg a szolgálatot elindítók: míg volt olyan építkezési vállalkozó, aki azt mondta, hogy nincs annyi pénz, amennyiért ő oda betenné a lábát, s az embereit, és a szerszámait odavinné, addig volt olyan is, aki azt mondta, hogy ő szívesen dolgozik az épületen önkéntesként! Végül elkészült a bölcsőde épülete, amiben minden szakmai, építési munkát Benke András tiszteletes úr felügyelt és vezetett végig, tájékoztatott Dancs Edina, beosztott lelkipásztor.

Fotó: Szendrő PH

2023. május 18-án, az áldozócsütörtöki istentisztelet keretében ünnepélyesen átadásra került a szendrői újvárosi református bölcsőde. (Bár nem ez a hivatalos neve, „csak” a helyi köznyelv hívja így, ám ennek is jelentősége van. Eddig az Akácos utat és környékét Szendrőben csak „cigánysornak” nevezték. Az ott lakók számára ez a név is sokszor rosszul, lenézően hangzott. Az új kezdettel új nevet is kapott ez a városrész, ami a helyi romák önbecsülését hivatott erősíteni. Mert az olyan „apróságok”, mint a megnevezés, sokat számíthatnak…)

Az átadó ünnepségen jelen volt Nagy-Vargha Zsófia fiatalokért felelős államtitkár, Riz Gábor országgyűlési képviselő, valamint Szendrő város önkormányzatának vezetői és a Szendrői Szociális Szolgáltató Központ vezetője és munkatársai.

A bölcsőde indításával azonban nem ért véget a munka, sokkal inkább elkezdődött. A csoportok megteltek gyerekekkel, vannak dolgozók, akik roma asszonyok és vállalták a szükséges képzéseket. Reméljük, hogy Isten segítségével a roma gyermekek és családjaik örömöket, áldásokat tapasztalhatnak meg majd a bölcsődei évek során és az evangéliumot tettekben is közvetíthetjük feléjük, tette hozzá a lelkipásztor.