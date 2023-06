„Víz-Íz-Zene fesztivál” címmel szemléletformáló fesztivált rendeztek pénteken a megyei értékké nyilvánított Rakaca-völgyi víztározónál az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. szervezésében.

A nap programja reggel 7 órakor a Rakaca-völgyi Ízek elnevezésű főzőversennyel vette kezdetét, hét csapat vágott neki, hogy finom, szabadtűzön készülő étellel mutassa meg a tudását. A délelőtti programok fókuszában a Rakaca-völgyi víztározó természeti adottságai voltak, így 10 órától túrázásra is volt lehetőség a környéken, amelyre szép számmal jelentkeztek a vállalkozó kedvűek. Csónakázásra is volt lehetőség a tározón, amellyel szintén nagyon sokan éltek, folyamatosan tele fordultak a csónakok a ki-beszálló helytől. Közben a kicsik tematikus szemléletformáló kézműves foglalkozáson vehettek részt és csillámtetoválással is gazdagodhattak. Bemutatták „A tiszta víz titka” projektet és kérdőíveket tölthettek ki a nagyobbak, amelyekért nyeremények is jártak.