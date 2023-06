Utánajártunk, hogy az időnként trópusira emlékeztető viharok kialakulása vajon a klímaváltozásnak köszönhető-e, illetve hogyan kerülhetjük el ilyenkor a hatalmas viharkárokat.

- A globális klímaváltozás elsősorban a hőmérséklet-emelkedésben és a hőségperiódusok megszaporodásában mutatkozik meg. Egy ilyen hőségperiódusban több napon át 30, vagy akár 35 Celsius fok fölött van a hőmérséklet. Az elmúlt héten a mi vármegyénkben is kánikula volt, 33 Celsius fokos csúccsal, ami egyébként júniusban nem tekinthető kiugróan extrémnek – mondta Erdődiné Molnár Zsófia, az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) miskolci meteorológusa.

- A kánikulát lezáró hidegfrontok jellemzően heves zivatarokkal és akár ezekből kialakuló jégesőkkel járnak. Azaz, mivel a klímaváltozás miatt több a hőségperiódus, gyakoribbak viharos időjárási jelenségek is. Csapadékmennyiség tekintetében Magyarország, illetve a Kárpát-medence térségében nem tapasztalható számottevő változás. Tehát átlagosan nem hullik több csapadék, viszont több olyan nap van, amikor egy napon 20 milliméter fölötti a csapadékmennyiség, és ezzel párhuzamosan a száraz periódusok hossza is növekszik, vagyis a szélsőségek szaporodnak meg. A hétvégi viharok abban az értelemben abszolút hasonlítottak a trópusi viharokhoz, hogy itt is a felszíni nagy nedvességtartalmú levegő az, ami erősen fölmelegszik, majd a nedvességtartalma kicsapódik.