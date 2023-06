Emberi Méltóságért kitüntetést adományozott szerdán Rudolf Schusternek, Szlovákia korábbi elnökének az Emberi Méltóság Tanácsa. Ezzel elismerték az anyai ágon magyar származású politikusnak a felvidéki magyarságért és a magyar–szlovák kapcsolatokért tett erőfeszítéseit. A díjat a szervezet elnöke, idősebb Lomnici Zoltán és Szunai Miklós főtitkár adta át Kassán, Magyarország főkonzulátusán. A volt államfő érdemeit Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök, az Emberi Méltóság Tanácsa alelnöke méltatta. Idősebb Lomnici Zoltán szerint a mai helyzetben érdemes kapaszkodókat keresni, és rámutatni azoknak a munkájára, akik a felvidéki magyar kisebbség védelmében fellépnek, és tesznek a minél harmonikusabb magyar–szlovák kapcsolatokért.

Üzent a miskolciaknak

Az eseményen az annak helyszínt adó Kassán, – amely Miskolc testvárvárosa –, részt vett Hollósy András, a Fidesz-KDNP miskolci önkormányzati képviselője, a frakciók szóvivője, akin keresztül üzent is Rudolf Schuster a miskolciaknak. „Sosem fogom elfelejteni a búza téri lacipecsenyét és lángost”– mondta. A közel 90 éves politikus azt is hangsúlyozta, hogy minden miskolcit szeretettel üdvözöl. Hollósy András arra is rámutatott, hogy az emblematikus politikus nagyon sokat tett a Miskolc és Kassa közti jó kapcsolatért.