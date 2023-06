A Magyar Vöröskereszt által meghirdetett 51. Országos Elsősegélynyújtó Verseny Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei fordulóját pénteken rendezték a Népkertben. Idén rekord számú - 18 csapat - érkezett. A versenyt öt fős iskolai vagy közösségi csapatok számára hirdették meg, három fordulóból áll (területi, vármegyei, országos). Három korcsoportban mérettették meg magukat a fiatalok: gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában. Vagyis általános iskolások, középiskolai tanulók, illetve egyetemisták – mondta Laták Kamilla a Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezetének, vármegyei koordinátora. Hozzátette: általában különböző helyszíneken szervezik meg az eseményt, idén a Népkertre esett a választás. A szép környezet plusz élményt adhat, főleg a vidékről érkező diákoknak.

Élethű sebek és szituációk

Kategóriánként az első helyezett fogja képviselni a vármegyét a szeptemberi Országos Elsősegélynyújtó Versenyen. Kilenc állomásos körpályán adhattak számot elméleti és gyakorlati tudásukból a versenyzők, valamint egy vöröskeresztes totót is ki kellett tölteniük. Négy kárhelyet állítottak fel, amely a verseny törzsét adja és a pontszámokat képezi – hangsúlyozta Laták Kamilla. Ezeken a pontokon élethű baleset szimulációs bemutatóval találkozhattak a tanulók, melyet szakmailag felkészült imitátorok prezentáltak élethű sebekkel és fájdalmat mutató reakciókkal. A csapatoknak szakszerűen el kellett látni a sebeket, önállóan. A fiatalok munkáját mentősök zsűrizték az állomásokon.

Játékos feladatokkal színesítették

A kárhelyek mellett pihenőállomások is rendelkezésre álltak a versenyzők számára. Ilyen volt az ÉRV Zrt. sátra, ahol vízfogyasztással kapcsolatos kérdésekre válaszolhattak. Továbbá élményt nyújtott a Magyar Honvédség Miskolci Toborzó Irodája, ahol egyebek mellett airsoft fegyvereket próbálhattak ki a fiatalok. De játékos feladatokkal várta a diákokat a Miskolci Drogambulancia Alapítvány is. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai ugyancsak érdekességekkel várták állomásukon a csapatokat.

Mindig jó eredmény

A Magyar Vöröskereszt Ifjúsági Szervezetének bázis intézményeként a pedagógiai programjuk része az egészségnevelés. Rendszeresen járnak ilyen jellegű versenyekre és bemutatókat is tartanak rendezvényeken, nyári táborokban - mondta Mészáros Csaba, a sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója és egyben a gyerekek felkészítője. Hozzátette: a megtanultakat így tudják kamatoztatni. Volt már olyan tanulója, aki a valóságban is életet mentett azzal a tudással, amit az iskolai szakkörben szerzett meg. A „Szürke farkasok” nevet viselő csapat képviselte tavaly a vármegyét kategóriájában az országos versenyen. A helyzetfelismerésen és a csapatmunkán múlik a siker a legtöbb esetben – jegyezte meg a pedagógus.

Nagyon lelkesek

Egészségügyi középiskolaként szinte kötelességüknek tekintik, hogy részt vegyenek a versenyen – mondta Kiss Krisztina, a Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum szakoktatója. A diákok felkészítését 15 éve ő végzi, azóta, de az előtt is nagyon sokszor képviselték a vármegyét az országos döntőben – tette hozzá. Ezúttal is két csapattal érkeztek. A tanulók elosztják maguk között a szerepeket, mikor ki a sérült és az ellátó. A szituációkban megvizsgálják a beteget, vérzéseket, sebeket kötöznek, látnak el, úgy ahogyan az életben is eljárnának – tudatta a szakoktató.