A sárospataki református templomban a vasárnapi istentiszteleten emlékeztek a város lakói a trianoni békeszerződés aláírásának 103. évfordulójára, aminek következtében Magyarország elveszítette területének kétharmadát. Az istentiszteletet követően a templomkertben lévő, a nemzeti összetartozást jelképező emlékműnél folytatódott a megemlékezés. Aros János, Sárospatak polgármestere portálunknak elmondta: az az együttérzés, amelyet az anyaországi magyarok – köztük a sárospatakiak – ilyen módon is kifejeznek, sokat jelentenek a külhoni magyaroknak identitásuk megőrzéséért folytatott küzdelmükben.

dr. Dienes Dénes professzor mondott beszédet

Fotó: Bódisz Attila

A sárospataki református egyházközség a békediktátum 100 éves évfordulója óta a megszokottnál is kiemeltebb figyelmet fordít arra, hogy ne merüljön feledésbe a 130 éve történt nemzetcsonkítás. Dr. Fodor Ferenc református lelkipásztor szerint a jelenlegi határ mentén különleges jelentősége van az emlékezésnek. Ahogyan a lelkipásztor fogalmazott: Sárospataktól mindössze néhány kilométerre húzták meg azt a határt, amely eldöntötte, mely magyarok maradnak az anyaországban és kik lesznek egy újonnan létrehozott ország állampolgárai. Így akár Sárospatak is a határ túloldalára kerülhetett volna – mondta. Hozzátette: a sárospataki egyházközségnek több erdélyi és felvidéki testvérgyülekezete is van, vagyis élő kapcsolataik vannak a külhoni magyarsággal.

Egyedül vagyunk erősek

A járás és a város vezetői is koszorúztak

Fotó: Bódisz Attila

Az istentisztelet után megtartott megemlékezésen dr. Dienes Dénes professzor, a Sárospataki Református Teológia egyháztörténet tanára, a kollégium tudományos gyűjteményeinek igazgatója mondott emlékbeszédet, aki egyebek mellett úgy fogalmazott: az emlékezés magába foglalja azt a felismerést, hogy mi, magyarok mennyire egyedül vagyunk. Ebből azonban erőt kell merítenünk – fűzte hozzá. A fájdalmas és kemény emlékezés adja azt az erőt, amely segítségével a magasba emelkedik a haza, a határok fölé emelkedve pedig magunkhoz ölelhetjük elszakított nemzettársainak – jelentette ki dr. Dienes Dénes.