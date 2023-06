Igazi karneváli hangulatot teremtett a régiségvásáron a Miskolci Csodamalom Bábszínház Zárogatója június első vasárnapján, amelynek keretében bezárták az idei évadot. A rendezvény a 10. Színházi Olimpia - Bábművészeti Világtalálkozó programsorozathoz kapcsolódott. Ebből az alkalomból különleges, mozgó díszletekkel és óriás bábokkal telt meg a régiségvásár Kossuth utca felé eső része és a bábszínház udvara. Szerkesztőségünk tagjait a Mini cirkusz fogadta a Pannonia Hotel előtt, ahová csak a legkisebbek bújhattak be, hiszen felnőtt ember nem is fért be a sátor ajtaján. Eközben a bábszínház Színházteremében már javában folyt a Miskolci mesék című díszelőadás.