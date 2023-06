A polgármester beszélt arról is, hogy a felújított vár 2016-os átadása óta eltartja magát, még a koronavírus-járvány, valamint most, a háborús helyzet okozta gazdasági nehézségek idején is meg tudta (-ja) őrizni önálló működőképességét. Mindez annak köszönhető, hogy a 15 évvel ezelőtti hétezerhez képest ma már évente 70 ezren látogatják meg a várat. Horváth Jenő hozzátette: a további fejlesztések iránya is azt szolgálja, hogy a vár – mint régen – most is egy modern, sajátos birtokközponttá váljon, amely a hosszú távú fenntarthatóságot jelenti. Erre van egy 10 éves fejlesztési programjuk. A sokak által nehezen értelmezhető Reg-élő vár programcím pedig valójában azt jelenti, hogy a történelmi értékeket elevenítik meg, teszik élővé – közölte.

Százezer fölé emelnék

Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség területfejlesztésért felelős államtitkára kiemelte: Füzér nemcsak a magyar történelem egy fontos helye, ahol a mohácsi csata után egy ideig a Szent Koronát is őrizték, hanem – ahogyan azt egy szavazás bebizonyította – a magyar emberek az ország hét legszebb kulturális tája közé sorolták. Kiemelte: Füzér bebizonyította, hogy érdemes a magyar kormány támogatására, hiszen a most záruló projektet is 1,6 milliárd forinttal támogatták. Az államtitkár elismeréssel szólt a füzériek további terveiről is, amelynek célja, hogy a jelenlegi 70 ezres látogatószámot 100 ezer fölé emeljék. Véleménye szerint ehhez az úthoz ahogyan eddig, úgy a továbbiakban is számíthatnak a kormány segítségére. „Egy térség csakis úgy fejlődhet hatékonyan, ha az önkormányzat, a helyi civil szervezetek és az egyház összefog a kormánnyal – így történt ez Füzéren is” – emelte ki. Latorcai Csaba hangsúlyozta: a kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra az Európai Unió öt legélhetőbb országa közé tartozzon. Azt szeretnék, ha életminőség tekintetében nem lenne különbség a városi és a vidéki élet között. „Ne a megélhetés, hanem az életmód legyen a fő érv akkor, amikor valaki eldönti, hol akar élni” – jelentette ki az államtitkár. Ehhez a zempléniek is számíthatnak a kormányra, hiszen a Tokaj-Zemplén fejlesztési program több mint 140 milliárdjából már épültek utak és kerékpárutak, valamint turisztikai desztinációk, és ez a munka folytatódni fog – mondta.