A terráriumok egzotikus élőlényei elsősorban a legifjabb korosztályból váltottak ki örömöt, a bátrabbak kézbe vették, simogatták az egyébként szobaállatokként ritkán tartott élőlényeket. Máté Kristóf, az állatok gondozója elmondta érdeklődésünkre, hogy terráriumok lakói abszolúte nem veszélyesek az emberre, kézhez vannak szoktatva, egy részüket állatkereskedésekben, illetve magánszemélyektől, továbbá a TerraPlaza-ból szerezték be. A pókok között vannak mérges fajok, de ezeket szigorúan a terráriumban tartják. A varánuszok fejlődő korban vannak, most cirka 30-50 cm hosszúak, de kifejletten elérik a másfél métert. A teljes állomány Nagybátonyban tekinthető meg, Szerencsen – a kiállító hely szűkössége miatt – a gyűjtemény egy kisebb részét mutatták be.