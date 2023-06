A környezetvédelemért és a természetvédelem mellett hangot emelni nem mindig hálás feladat, sőt… Ezt jól tudja F. Nagy Zsuzsanna a Zöld Kapcsolat Egyesület elnöke is, de nem is ezért harcol, törékeny nőként. Életmódjával és lakókörnyezetének kialakításával igyekszik példát mutatni arra, hogy hogyan tudunk úgy élni a mindennapokban, hogy a legkevésbé legyünk terhére a körülöttünk lévő környezetnek. Többek között erről is beszél hétfőn este 20 órától a Púder nélkül című podcast-ben, ami a boon.hu-n újrahallgatható.