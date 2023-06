Az Energiaügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium által meghirdetett „Zöld Óvoda”, „Címmegtartó Zöld Óvoda” és „Örökös Zöld Óvoda" cím elnyerésére június 6-tól lehet pályázni – jelentette be Raisz Anikó környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár. Az államtitkár emlékeztetett, hogy a „Zöld Óvoda” minősítő cím pályázat elősegíti a környezettudatos és fenntarthatósági szempontok, értékek elterjesztését, biztosítja az élményekre és tapasztalatokra épülő környezeti nevelést az intézményekben. A program pályázati rendszere 17 éve indult és évről évre egyre több intézmény érdeklődik iránta. Jelenleg mintegy 1100 óvoda a tagja. Az a cél, hogy a Magyarországi Zöld Óvodák Hálózata a mentorálási rendszerrel, az akkreditált pedagógus-továbbképzéssel és új oktatási segédeszközök biztosításával még tovább bővüljön.

Egészséges életmód és óvodakert

A cím garancia arra, hogy az intézményben megalapozzák a gyerekek ökoiskolai nevelését. Az óvodák figyelmet fordítanak a szülők és a helyi társadalmi közösségek környezettudatos szemléletformálására is. Amennyiben egy óvoda három alkalommal elnyerte a „Zöld Óvoda” címet, megpályázhatja a visszavonásig érvényes „Címmegtartó Zöld Óvoda” vagy az „Örökös Zöld Óvoda” címet. A pályázatokat 2023. június 6-tól szeptember 30-ig lehet benyújtani.

Fotó: Nagy-Hankó Krisztina

A kicsik is ültetnek

„Kétévente lehet megpályázni a címet, amit tavaly nyertük el, ezért ebben az évben nem nyújtjuk be” – mondta Petrovics Rita, a miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola Szent Rita Óvodájának vezetője. Amit eddig vállaltak, azt kivétel nélkül teljesítették is. Magas ágyást hoztak létre, virágot és fát ültettek az óvoda udvarára, komposztálnak, szelektíven gyűjtik a hulladékot és a használt étolajat – sorolta az óvodavezető. Ősszel és tavasszal papírt gyűjtenek, amelyben a gyerekek és szülők nagyon lelkesen vesznek részt. Figyelmet fordítanak a vízivásra és a gyümölcs fogyasztásra egész évben, de nemcsak az ovisok esetében, a madarakat is etetik és itatják az év ennek megfelelő időszakaiban. Bár ez nem volt vállalás, plusz feladatként építették be a környezeti nevelésbe – jegyezte meg Petrovics Rita.

Fotó: Nagy-Hankó Krisztina

A fenntarthatóság jelen van

Minden jeles napot megünnepelnek. Ebben a nevelési évben az állatok világnapján a kiscsoportosok fát ültettek, a nagyobbaknak vetélkedőt rendeztek, illetve gólyát fogadtak örökbe a Miskolci Állatkertből. A Föld napján virágokat ültettek a gyerekek és szülők segítségével. Az autómentes napon pedig arra biztatták a családokat, érkezzenek tömegközlekedéssel, biciklivel vagy gyalog az óvodába gépjármű helyett. A madarak és fák napján érdekes előadáson vettek részt a gyermekek a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szakembereinek közreműködésével – tudatta az óvodavezető. Hozzátette: a gyerekek ezeket a programokat különösen szeretik.