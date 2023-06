A szükséges feladatok elvégzése után június első napján megnyitott a Városi Strandfürdő. Az üzemeltetésért felelős Ózdi Sport – és Élmény Központ dolgozói az elmúlt hetekben előkészítették a vendégek fogadását. Az első és legfontosabb dolguk a gépházban található berendezések karbantartása volt, amely ugyan a látogatók számára egyáltalán nem látszik, a stabil működés azonban enélkül elképzelhetetlen. Emellett a medencetérnél is dolgoztak. Kicseréltek néhány járólapot és újrafestették az ülőpadokat is. A mosdók is kifogástalan állapotban vannak, sőt idén egy újítással is készültek.

A nap melegével

Egy speciális takarófóliát helyeztünk a medencékre, amely energiahatékonysági szempontból lényeges – tette hozzá Nagy-Mengyi Péter, az Ózdi Sport – és Élmény Központ igazgatója. – Ennek és a nap melegének köszönhetően ugyanis a távhő rásegítése nélkül tudtuk a vizet 27,5 fokon tartani.

A korábbi esztendőkhöz képest a nyitvatartási idő sem változik. A fürdő minden nap reggel kilenc és este hét óra között várja a vendégeket. Ózdon ugyancsak az évek óta bevált gyakorlatot folytatják abból a szempontból is, hogy a strand nyitásával a tanuszoda bezárja a kapuit. Csupán az óvodai úszásoktatást tartják meg a fedett létesítményben. A szabadidős úszásra a strandon reggel és este is lehetősége nyílik az ózdiaknak.

Fotó: ME

Rendezett körülmények

A strand nyitásával kapcsolatban is figyelnünk kellett a jelentős mértékben megnövekedett energiaárakra, ezért kimondottan örülök annak a fóliának, ami a napi működés során ebből a szempontból komoly segítséget jelent – tette hozzá Janiczak Dávid, polgármester. – Gépészeti szempontból a létesítmény rendben van, a büfék kinyitottak és a mosdók, valamint a környezet is rendezett formában várja a strandolni vágyó közönséget. Bízom benne, hogy hosszú, meleg nyarunk lesz, és sokáig lehet élvezni a fürdő szolgálatatásait.