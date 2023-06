Miskolc önkormányzata és a szolgáltatást biztosító cég (TIER) közösen dolgozta ki és határozta meg a működés keretfeltételeit, az üzemelési területet és a parkolóhelyek elhelyezkedését. Az üzemeltetési terület Miskolc belterületére terjed ki. A forgalmasabb pontokon már kialakították a szolgáltatás feltételeit, a többi helyen várhatóan a következő hetekben festik fel a parkolóhelyeket, írja közleményében a városháza sajtóosztálya.

A szolgáltató várja a visszajelzéseket

A járművek bérlése és használata egy okoseszközökre telepíthető alkalmazás segítségével lehetséges. A használat végén az eszközt csak a kijelölt mobilpontokon lehet elhelyezni. Miskolcon a rendszer 184 darab úgynevezett mikromobilitási pontot foglal magába, ezeket applikáció jelöli a felhasználók számára. A hálózat kialakítása még nem ért véget, ezért a szolgáltató várja a visszajelzéseket és a javaslatokat a rendszerrel kapcsolatosan.

Kialakítják a mikromobilitási pontokat, helyszíneit online térképen is jelölték:

A gyalogosok között tíz kilométer/óra lehet a sebessége

A KRESZ szabályai az elektromos rollerekre is vonatkoznak, ezeket az eszközöket pedig elsődlegesen a kerékpárutakon javasolt használni. A kerékpáros forgalommal azonos módon, a Széchenyi utcában az ilyen eszközökkel való közlekedés a villamossíneken megengedett, a villamosközlekedés akadályoztatása nélkül. A rollerek sebessége 25 kilométer/órára korlátozott, forgalmasabb gyalogoszónába érve pedig automatikusan 10 kilométer/órára lassítanak. Az elektromos rollerek hatótávolsága körülbelül 40 kilométer, és vezeték nélküli telefontöltőt is kínálnak az utasuk számára. A 330 járműből álló flotta karbantartásáról a szolgáltató gondoskodik. A hibásan parkoló járműveket a felhasználók és a városlakók a [email protected] és a [email protected] e-mail címen, vagy az applikációban található telefonszámon jelenthetik be.

Később akár MVK-bérlettel is

A szolgáltatás árai országos viszonylatban Miskolcon lesznek a legalacsonyabbak. Az utasoknak 250 forintos feloldási díjjal, valamint 60 forintos percdíjjal kell számolniuk. Lehetőség lesz havi bérlet vásárlására is, amely biztosítja az ingyenes feloldást, az utasnak pedig csak a percdíjat kell ilyen esetben megfizetnie. Miskolc önkormányzata, a szolgáltatást biztosító TIER és az MVK Zrt. pedig egyeztetéseket folytat egy közös, MVK-TIER bérletkonstrukció bevezetéséről is. A rollermegosztó szolgáltatás indulásától a többi közt azt is várják, hogy csökkenhet az egyéni gépkocsihasználat, amely napjainkban jelentős közúti terhelést és környezetszennyezést, valamint forgalmi dugókat és parkolási nehézségeket okoz, áll a sajtóosztály közleményében. Továbbá az is, hogy a rollerekkel egy környezetbarátabb alternatívát kínálnak a városban való közlekedéshez.