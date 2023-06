A Dél-Kilián városrészén lévő egyik garázssoron, a Gagarin utcában rengeteg garázst érintően három hete megszűnt az áramellátás – írta meg a boon.hu-nak az egyik garázstulajdonos. Azt is leírta portálunknak: az ott elhelyezett önkormányzati térfigyelő kamerarendszert a lakosság kérésére beüzemeltették. A munkát egy cég végezte egy új villanypózna, biztosíték doboz elhelyezésével, de azóta közel 100 garázsban nincs áram.

A hibát egy földben lévő zárlatos vezeték okozhatja, ezt állapítottak meg a szakemberek. MVM Next. áramszolgáltató szerint az első bejövő pontig a felelősségük az áram biztosítása, így a garázstulajdonosok feladta lenne kijavítani a hibát. A panaszos azt is leírta, hogy ennek ellenére az MVM továbbra is küldi a rendelkezésre állásról a csekket a garázstulajdonosoknak, sőt a villanypóznákra is táblákat tettek ki, miszerint nem az ő felelősségük a hibaelhárítás, ne őket „zaklassák”.

A szolgáltató és a garázstulajdonosok üzenete

Az elkeseredett lakók a közösségi médiában is megosztották kálváriájukat, amelyre a terület önkormányzati képviselője, Bartha György is reagált. Azt írta, hogy folyamatban van a hibaelhárítása. Portálunk is megkereste az önkormányzati képviselőt az üggyel kapcsolatban, aki megerősítette, hogy már megvan rendelve a MVM szakcégétől a hibaelhárítása.

„A képviselő keretem terhére javítják ki a problémát. A szerződés meg van fogalmazva, ha az időjárás engedi a napokban elkezdhetik a helyreállítási munkálatokat a szakemberek” – mondta megkeresésünkre.