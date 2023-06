A versenyt a Marathon Club Miskolc koordinálta. Az alkalom megnyitóján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház részéről dr. Zahuczky Katalin, a Gyermekrehabilitációs Osztály főorvosa és dr. Szabó Miklós orvosigazgató-helyettes mondott köszöntőt. A Sok KIS Kéz Közhasznú Egyesület részéről pedig Kiss László, a Kiss Cégcsoport tulajdonosa, a rendezvény fővédnöke és Gulyásné Pásztor Mónika egyesületi titkár. A vidám hangulatú futóversenyt Lehoczki Évi konferálása, a rászoruló gyerekek táncos flashmobja, Áll Dávid Állatsimogatója, Vitéz István „Csikó” palacsintakirály finomságai, a legkisebbeknek pedig arcfestés és kézműveskedés színesítette. Adományokat a rendezvény után is elfogadnak, amelynek részleteiről a Sok KIS Kéz Közhasznú Egyesület Facebook-oldalán lehet információkat találni.

Élmény a sérült gyerekeknek

- A mai futóversenyt több hónapja, országos szinten hirdetjük juniális formában, gyerekprogramokkal egybekötve, amit sok hasonló jótékonysági rendezvény előzött meg – nyilatkozta szerkesztőségünknek dr. Zahuczky Katalin főorvos. - Ennek része az 1200 méteres jótékonysági kör, amelyen mi a saját sérült gyerekeinkkel is részt veszünk. Ezen lehet sétálni, kerekesszékkel gurulni, kismotorozni, kerékpározni és babakocsit tolni is. A mi részünkről ez tulajdonképpen csak egy felajánlás. Viszont a gyerekek számára óriási élmény, hogy itt többen együtt vagyunk családdal, szülőkkel és aki tudja, az végigkocogja az utat. A hosszabb, 5, 10 és 20 kilométeres távon vehetnek részt a komolyabb futók, akiknek időmérést is csinált a Marathon Club Miskolc. A Gyere Alapítvány számára befolyó összegből Molly-Suit terápiás ruhákat szeretnénk beszerezni. Ez olyan ruha, amely nadrágból és felsőből áll és a gyerekek passzosan tudják felvenni. A különlegessége az, hogy 58 ponton stimulálja az izomzatot. Ennek célja, hogy az izomegyensúly miatt feszülő izmokat lazítsa, és az egyébként gyenge izmokat erősítse. A mi osztályunkon tizenöt alkalommal vesznek részt kezelésen a gyerekek, és ott tudnánk ezt a ruhát nagyon jól használni, ezért egy egész méretsorozatot szeretnénk beszerezni. Bárkinek, aki olyan idegrendszeri sérülésben szenved, hogy izomegyensúlyi zavara van, tudnánk ezzel a ruhával javítani az izomproblémáján.