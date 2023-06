Az idei évben 15. alkalommal valósul meg az ország egyik legnagyobb önkéntes akciója, mely során közel 15 eter önkéntes tesz aktívan környezetéért és közösségéért. Parkok, kertek, temetők újultak meg. A másik jellemző segítő tevékenység az idősek, betegek vagy fogyatékkal élők felé történő odafordulás: zenés-verses műsorokkal vagy saját készítésű süteményekkel is megörvendeztették már az önkéntesek az évek során a környezetükben élőket.

Flash Mob

Ózdon egy formabontó flash mobbal készültek a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársai és az önkéntesei. A performansz során Michael Jackson – Heal the World című dalára táncoltak Ózd négy helyszínén, köztük szegregátumokban is. A céljuk az volt, hogy az iskolák és az önkormányzat bevonásával megmutassák, hogy mindenki a társadalom része, a cselekvő szeretet által felépített Szeretethíddal pedig láthatóvá is tették ezt.

Flash Mob

„A Magyar Református Szeretetszolgálat hosszú ideje segíti az ózdi és környékbeli rászoruló embereket. Célunk, hogy a hagyományos segélyezés mellett elősegítsük a felzárkózást, a fiatalok fejlődését, így a társadalom peremére szorult emberek ismét aktív tagjai lehetnek a közösségnek. Hétköznapi munkánk során is törekszünk arra, hogy hidakat építsünk, a mai esemény során pedig láthatóvá is tettük az összefogást.” - mondta el Bakos Zsuzsanna, a Magyar Református Szeretetszolgálat ózdi irodájának vezetője.

A produkciókba közel 300 ember csatlakozott be. A helyi megmozduláson kívül a napi szinten a város életének része a Magyar Református Szeretetszolgálat. Minden héten közel 60 ember heti megélhetését támogatják, 2019 óta pedig 120 szegregátumban élő fiatal felzárkózását segítik digitális oktató programokkal, pályaorientációs tanácsadással és kísérés metódussal.