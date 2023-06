Legutóbbi ülésén arról döntött a miskolci közgyűlés, hogy a jelentősen lecsökkent gyermeklétszám és egyre kevesebb óvodapedagógus miatt a következő nevelési évben csoportok szűnnek meg, illetve egy intézményt bezárnak a városban. A MIÓVI Leszih Andor Úti Tagóvodájában, illetve a Napraforgó Tagóvodában, valamint a Százszorszép Tagóvodában lesz kevesebb csoport. Ezekben az intézményekben átlagosan a várható csoportlétszám csak 20 fő körül alakulna. A Lorántffy Zsuzsanna Tagóvoda kihasználtsága már csak 46 százalékos lenne, így az nem működik tovább.

A 2023/2024-es nevelési évben a miskolci önkormányzati óvodákba beíratott gyermekek száma 742 fő. Így 3270 a várható összlétszám szeptembertől, amely a jelenleg engedélyezett férőhelyek számát tekintve hétszázzal kevesebb, vagyis ennyi maradna üresen.

Megváltoztak a viszonyok

Amíg pár éve még az volt a tendencia, hogy a vidéken élő Miskolcon dolgozó szülő magával vitte a városba a gyermekét óvodába, mert úgy volt számára optimális, mára már ez teljesen megdőlt. A vidéken élők manapság már inkább a saját lakóhelyén, településén szeretné igénybe venni az óvodát akkor is, ha ő maga a közeli nagy városban dolgozik.

Ez az átalakulás sok mindennel összefüggésbe hozható, összetett folyamat. A legtöbb családnak van autója, amellyel a távolságok megtétele időben jelentősen lerövidült a tömegközlekedéshez képest. Tehát nem gond odaérni a gyermekért időben a munka végeztével.

A településeken európai uniós vagy kormányzati támogatásoknak köszönhetően felújították az óvodákat, az infrastruktúra az elvárásoknak megfelelő, korszerű. Általában helyben élő szakemberek látják el a gyermekek nevelését-gondozását, amitől ráadásul még családias is, mert jobban ismerik egymást az emberek, mint a városban. Ami mindehhez még hozzátesz, hogy a pandémia óta megnőtt azok száma, akik a hét nagy részében home office-ban dolgoznak, tehát lehetséges, hogy a szülő be sem megy a városba minden nap, így értelemszerűen logisztikailag is jobb, ha helyi óvodába jár a gyermeke.

Lesz, akit elutasítanak

A nemrég lezárult beiratkozás alkalmával 53 gyerek szülei jelezték, hogy a szirmabesenyői Napsugár Óvodába kívánják gyermeküket beíratni – mondta Rácz Csilla óvodavezető. Jelenleg a szabad kapacitás 33 főt jelent. Biztosan vissza kell majd utasítani néhány családot, mert már így is 27-28 fős gyermeklétszámmal számolnak szeptembertől az óvodai csoportokban – tette hozzá az óvodavezető. Habár valamennyien helyi lakosok, mégsem tudnak minden gyermeket felvenni. Arra is kell számítani, hogy a nyáron még biztosan lesznek új beköltözők, akiknek lehet óvodaköteles gyermeke és a szülő a településen szeretné az ellátást igénybe venni. Nekik is helyet kell biztosítani. Mindezeket figyelembe véve kell döntést hozni, hogy ki az, akit feltétlenül fel kell venni – tudatta Rácz Csilla. Ebben az esetben elsőbbséget élveznek azok a gyermekek, akik augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, illetve őket követően azok, akik december 31-ig és a bölcsődéből jönnek. Mert különben a bölcsődében is túl sok gyermek marad, akik helyére így nem vehetnek fel új apróságokat. Akik jövő januárban vagy még később töltik be a 3. évet, hiába helyi lakosok, sajnos el kell utasítani helyhiány miatt őket – véleményezte az óvodavezető.

Kedvelik Szirmabesenyőt a lakosok

Az óvodaköteles gyermekek száma ugrásszerűen megnőtt az utóbbi pár évben. 2019-ben öt csoportból négyet kellett csinálni, mert kevés volt a gyerek, 2020-ban vissza kellett alakítani az ötöt, majd 2021-ben már a hatodikat is létre kellett hozni, most pedig ott tartanak, hogy lassan nem lesz elég a hat csoport. Az óvoda épületét ki kellett bővíteni, majd egy tornaszobát is kialakítottak, de mostanra ott is egy csoport működik, mert kellett a hely. A csoportlétszám maximalizálása miatt van egy fizikai határ, ami felett nem lehet több gyermeket felvenni, bármennyire is szeretnék – vélekedett az óvodavezető.

Felsőzsolcán is hasonló a helyzet

A felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvodába - hasonlóan a szirmabesenyőihez - többen jelentkeztek a 2023/2024-es nevelési évre, mint ahány gyermeket be tudnak fogadni. Jelenleg két épületben, a székhely és a telephely óvodában összesen 250 gyermek kap ellátást. A következő testületi ülésen tárgyalják majd a kérelmet, hogy bővíthető legyen a férőhely 10 százalékkal, azaz 275-re – hangsúlyozta Mag Zsoltné óvodavezető.

Hozzáfűzte: a beiratkozás során 58 leendő kiscsoportos szülője kért felvételt az intézménybe. A népesség nyilvántartás szerint ezen felül van még húsz óvodaköteles gyermek felsőzsolcai lakcímmel, akiknek szülei egyelőre nem jelentkeztek. Lehetséges, hogy nem a településen laknak életvitelszerűen, esetleg külföldön tartózkodnak, de akkor is számolnia kell velük az intézménynek. Továbbá van néhány SNI-s gyermek is, akiket két óvodásnak kell számítani a különleges figyelem miatt. Ehhez adódik az év közben beköltözők óvodás gyermeke, amennyiben lesz ilyen. Egy csoportban 27 gyermeknél többel foglalkozni a szakmai munka rovására mehet, ezért ennél magasabb létszámot már nem tudnak vállalni – jegyezte meg az óvodavezető. Egyelőre úgy tűnik, hogy elutasítani nem kell senkit, ha mégis, akkor az kaphat elsősorban ilyen választ, akinek gyermeke nem tölti be az év végéig a 3. életévét.