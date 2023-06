A rektor asszony reményét fejezte ki, hogy ha a nap végén távoznak a fiatalok az egyetemről akkor már mást gondolnak majd az atomenergiáról és a Paksi Atomerőműről is, hiszen az eseményen testközelből interaktív módon tapasztalhatják meg mivel is foglalkoznak a szakemberek. Hozzátette: a Miskolci Egyetem műszaki, természettudományi, vagy informatikai képzésein is megjelenik az atomenergia kérdésköre, ezért ha valaki érdeklődik a téma iránt, akkor tárt karokkal várják a campuson, akár hallgatóként is.

Mérnöki szakágakat érintő terület

Az atomenergia alkalmazása olyan kérdéskör, amely nemcsak az iparágban dolgozókat, hanem a társadalom minden rétegét érdekli és érinti – emelte ki Balczó Béla, az Országos Atomenergia Hivatal kabinetfőnöke. Különösen fontos ez egy olyan időben, amikor naponta foglalkoznak a hírek a nukleáris létesítmények állapotával és szerepével, sokszor pontatlan vagy egyoldalú információkat kínálva – tette hozzá. Fontos szerepe van az áramtermelésben, azonban a felhasználás jóval túlmutat az energetikai iparágon. Az orvoslásban, diagnosztikában, a gyógyszeriparban, az űrkutatásban, a mezőgazdaságban és az iparban, továbbá a bányászatban is alkalmazzák az atomenergiát, vagyis multidiszciplináris terület – tudatta a kabinetfőnök.

Nemcsak a fizika fakultációsoknak volt érdekes

A megnyitót követően a diákok előadásokat hallgattak meg az atomenergia témakörében. Például sugárzó környezetünkről, majd felhasználás tanulságairól, érintve Csernobil és Fukusima esetét. Majd részt vettek azon az interaktív kiállításon, amelyen megismerkedhettek a Paksi Atomerőmű működésével egy virtuális séta segítségével, továbbá a radioaktív hulladékok kezelésével, valamint a fúziós reaktorral. Az atomenergia alkalmazását színes, infografikus kiállításon mutatta be az Országos Atomenergia Hivatal tudásjátékkal kiegészítve. Látványos kísérletet is bemutattak a szakemberek, de sugárzásmérést is végezhetnek a diákok, valamint katasztrófavédelmi eszközöket is szemlélhettek.

A miskolci Herman Ottó Gimnázium tizenegyedikes fizika fakultációs tanulóit és néhány érdeklődő tizedikes diákot hozott a rendezvényre Pántyáné Kuzder Mária, matematika-fizika szakos tanár, a vármegye fizika szaktanácsadója. A pedagógus elmondta, hogy személyes érintettsége is van, hiszen a lánya fizikusként az atomenergiával foglalkozik, ezért diákjainak minél több ismeretet szeretne átadni erről a szakterületről. Minden lehetőséget megragad, a rendezvényre is ezért jöttek el a hermanosokkal, akik örültek a színes programoknak. Egyébként a fiatalok között többen is vannak, akik kacérkodnak a Miskolci Egyetem természettudományos szakjaival – fűzte hozzá.