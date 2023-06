Elkészült az Európa téri mélygarázs bejáratánál lévő burkolat, amelyet a Városgazda állítása szerint „valaki összetaposott” miután ők megjavították. Korábban egy olvasónk hívta fel a figyelmet arra, hogy közel egy éve zajlik a nagyjából 1 négyzetméternyi burkolat javítása a mélygarázs bejáratánál. Akkor azt is elmondta a Boon.hu-nak, hogy néha felszedik a burkolat nagy részét, de olyan is előfordul, hogy visszahelyezik a térköveket, de hibásan. Miután portálunk megkereste a Városgazdát, azt írták, hogy ők korábban kijavították a hibás burkolatot, csak a munkálatok után „sajnos még aznap széttaposta valaki”. Egyúttal azt is megírták május elején, hogy újbóli javításra lesz szükség. Olvasónk tegnap örömmel küldött egy fotót, amelyen már a kijavított burkolat látható, melynek javítása most „alig” egy hónap alatt elkészült.