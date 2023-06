Az avasi kilátó TOPos pályázat révén történő felújítására a fővárosi Épkar Zrt. szerzett jogot. Mint a Boon.hu megírta, meg is kezdődtek a munkálatok, amelynek egyik leglátványosabb részeként 12 méterrel alacsonyabb lett az építmény, mert leemelték róla a toronymagasítást. Ma már felállványozott állapotában magasodik a város felé a kilátó, hogy - az építők vállalása szerint - idén ősszel megújulva fogadhassa a látogatókat.

Folytatódik

Nem ennyi történik azonban a kilátónál. A projekt másik részeként megújul a környék is. Az erre kiírt közbeszerzési pályázatot ugyancsak az Épkar Zrt. nyerte el. A kivitelezői szerződést a városázán írta alá Veres Pál, Miskolc polgármestere és Szeivolt István, az Épkar Zrt. vezérigazgatója. Elhangzott, hogy 900 millió forintos beruházásról van szó, amelynek idén be kellene fejeződnie.

Mint elhangzott, a projekt keretében kilátó földszinti, szabadtéri teraszát alkalmassá teszik szabadtéri előadóestek, zenei rendezvények, koncertek, fogadások megtartására. Továbbá a jelenlegi töredezett, repedéses aszfaltburkolatot felbontják és biztosítják a szint akadálymentes megközelítését.

A kilátó alatti, jelenleg még rendezetlen, elhanyagolt zöldfelületekkel rendelkező, közel 400 négyzetméteres területről kitűnő panoráma nyílik a városra. Az ide tervezett, pergolás árnyékolással ellátott sétány lehetőséget biztosít arra, hogy a látogatók kellemes környezetben, lugassal árnyékolt padokon ülve vagy sétálva élvezhessék a kilátást. A kilátó körül lesznek boltok, étterem, kávézó, ajándékbolt.

A tervezett fa szerkezetű pergola a kilátóhoz illeszkedő, ugyanakkor modernebb formavilágú. A körút és Mendikás út csatlakozásánál régi, terméskőből épült lépcső található, rendkívül rossz állapotban. Elbontása után új szerkezetet építenek, mely a körút nyomvonalán öt, közel azonos geometriájú fellépővel és jó 2 méter szélességgel készül.

A körsétány mellett 9 alacsony fénypontmagasságú, úgynevezett pollerlámpát helyeznek el. A terület bútorozását, berendezését 7 paddal, 3 hulladékgyűjtővel és egy információs oszloppal oldják meg. A sétány mentén 430 alacsony és talajtakaró cserjét ültetnek ki.

Megújul az a bekötőút is, amely az autóbuszvégállomást köti össze az avasi kilátóval.

Burkolatot cserélnek

A kiírás szerint az Avas belváros felőli aljában, a Toronyalja utca teljes hosszában felszedik és újrarakják a nagykockakő burkolatot a meglévő kövek felhasználásával mintegy 400 négyzetméter területen. A jelenlegi aszfalt burkolatú szakaszokat is elbontják és azok burkolatát is kockakőre cserélik.

A munkálatok negyedik részében a kivitelezőre vár a Palóczy-emlékmű és Bortanya közötti rész megújítása is. A Palóczy-emlékmű körül és a Dr. Győri Nagy Lajos lépcsősor pihenőin kell elvégezni a munkálatokat. A korlátot tartó oszlopok felületi hibáit szükséges javítani, valamint az emlékmű körüli kockakövet és a Dr. Győri Nagy Lajos lépcsősor pihenőin homokkövet kell helyreállítani. A Palóczy-emlékmű közvetlen környezetében a beton burkolatok és a nagyméretű lapok helyreállítását is el kell végezni.