A 18 éves fia a napokban fog vizsgázni a forgalomban, „B” kategóriás jogosítványt szeretne – mondta János, aki kérésünkre összeadta, mennyibe került eddig a tanfolyam és a vizsgadíjak. Egy miskolci autósiskolában tanul a fiatal, az alap, kötelező vezetési óraszám, amennyivel már le lehet vizsgázni, 29, de ők rögtön vettek négy pótórát is. Eddig minden elsőre sikerült, úgyhogy pótvizsgára nem kellett költeni, reméli a forgalmi vizsga is hasonlóképpen alakul – hangsúlyozta az édesapa. Így most 360 ezer forintnál tartanak. Egyébként egy forgalmi vizsga 11 ezer ötszáz forintba kerül.

A nyolcadik forgalmi vizsga után kaphatta csak meg jogosítványát Panni, aki minden egyes sikertelen megmérettetés után pótórákat vett és természetesen újabb vizsgadíjakat fizetett be. A sok hónapig elhúzódó autóvezetési tanfolyam így számára több mint 1 millió forintba került. Ebből az összegből már vehetett volna egy használt autót is – fogalmazott Panni.

Teljesen vegyes a korosztály

Tanulmányi szerződést kötnek minden tanulóval, az abban foglaltak a jogviszony alatt nem változhatnak. Mivel azonban az inflációval arányosan emelkedhetnek időközben a pótórák árai, ezért azt nem lehet kőbe vésni. Hiszen a diáknak két év áll rendelkezésére, hogy sikeres forgalomvizsgát tegyen. Ez alatt az idő alatt változhatnak a díjak, például ha az üzemanyagárak a duplájára emelkedhetnek – tudatta egy miskolci autósiskola vezetője. Nem jellemző, hogy csak fiatalok járnak vezetni tanulni. Teljesen vegyes a korosztály. Kinek, mikor, milyen élethelyzetben van szüksége a jogosítványra, vagy hogyan van rá anyagi lehetősége. A nagyon fiatalok, vagyis a 18 év alattiak csak akkor iratkoznak be a tanfolyamra, ha a szüleiknek van erre pénze – emelte ki az oktató.

A végösszeg képességfüggő

Nagyon egyénfüggő, szinte lehetetlen kiszámolni, mennyi lesz a végére a tanfolyam teljes költsége. Tulajdonképpen határ a csillagos ég – hangsúlyozta a szakember. Akinek jó képességei vannak a vezetéshez, az 29 forgalomban töltött órával, pótóra nélkül, az alaptandíjból meg tudja csinálni a gyakorlati és az elméleti képzést. De ha hiba csúszik be bármelyik vizsgán, akár az elméleti, akár a gyakorlati részében, akkor azonnal emelkedik az összegminimum a vizsgadíjjal. Ha pótórákat szeretne venni a sikeres vizsgához a tanuló, akkor természetesen azzal az összeggel is számolni kell. Ez lehet akár 10-15 vagy 20-25 óra is, attól függően, kinek mennyire van szüksége, hogy megfelelő önbizalommal menjen vizsgázni. Olyan is előfordult, hogy 70 óra vezetés után tudott csak levizsgázni a tanuló – hangoztatta az iskolavezető. Számít, hogy mennyire ragad meg a tudás, és azt hogyan tudja előhozni és alkalmazni a vizsgán. Igazság szerint nagyon jó képességű tanulók is meg tudnak bukni akár háromszor vagy négyszer is - fogalmazott az oktató. Mert a felkészültség ellenére is becsúszhat valami, ami miatt nem sikerül. A szakember tapasztalatai alapján azt is elmondta, hogy egy középkorú embernek már nehezebb, általában több pótóra szükséges, mint egy fiatalnak. Ez egyszerűen azért van, mert a kor előrehaladtával nehezebben tanulunk meg új dolgokat. Persze itt is lehetnek kivételek, mert aki vezetett előtte motort például, az fogékonyabb a vezetési ismeretekre.

Jól jön, de nem ez motivál

A húsz év alattiaknak, illetve a GYED-en vagy GYES-en lévő anyukáknak visszajár a „B” kategóriás tanfolyam árából 25 ezer forint állami visszatérítés. Azonban ez nem automatikus, a támogatásra jogosultnak magának kell az igényt jeleznie. Ettől az intézkedéstől nem lett nagyobb forgalma az autósiskoláknak, nem annyira motiváló, mint maga a tény, hogy szeretnének jogosítványt szerezni – mondta az iskolavezető. De persze egy fiatalnak vagy egy kisgyermekes anyukának minden fillér jól jön. Ez a 25 ezer forint jelenleg három oktatási óra vagy két forgalmi vizsga díja.