Az egykor szebb napokat látott iskolaépületet több mint 800 millió forintból építették át, hogy kulturális központként működhessen tovább. Mostantól ez az épület ad otthont a Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnáziumnak és a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.-nek is. Péntek délután hivatalosan is kitárulnak a kulturális központ kapui, a nyitóünnepség után, 17:00-tól pedig elkezdődik az első itt tartott, nyilvános kulturális program, a II. Miskolci Hangszínhely Fesztivál az épület udvarán, a Csengey-kertben. A tavalyi, első fesztiválon is szerepet kapott az épület: akkor a kerítését festették ki képzőművészek.