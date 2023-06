Június 2-án, déli 12 óra után pár perccel Sebestyén István, a Magyar Rekordok regisztrátora bejelentette, hogy Nádaski Attila 10 óra 29 perckor befejezte az Elvis Preskey dalok folyamatos az éneklését. „Felállította a leghosszabb ideig tartó Elvis Presley éneklés magyarországi rekordját”- emelte ki. Ezt az eredményt megküldik a szakmai szervezetnek és valószínűleg, ő lesz a világrekorder is. A regisztrátor tájékoztatása szerint, Attila célja az volt, hogy közel 50 óráig folyamatosan adjon elő Elvis Presley dalokat. 50 perc folyamatos éneklés után járt neki 10 perc pihenő. És mivel a dalok nem ismétlődhettek 2 órán belül, ezért előzetesen egy 65 dalból álló listát készítette elő, melyeket folyamatosan ismételt - tette hozzá Sebestyén István. A tiszta énekléssel töltött idő, pihenőidők levonásával 41 óra és 19 perc, ami remélhetőleg világrekord is”- hangsúlyozta az Elvis imitátor.

Nádaski Attila elmondta, ő még nem fáradt el, bár két napja nem aludt, de a felesége már nagyon aggódott egészségi állapota miatt, ezért abbahagyta az éneklést. Elmondta, hogy már régóta érlelődött benne a rekord kísérlet gondolata. Járt Las Vegasban és nagyon megtetszett neki, hogy ott majdnem minden hotelnek szinte, van egy Elvis imitátora és ott tetszett meg neki ez az utánzás. Most jól érzi magát és elégedett a teljesítményével, bár mindenki aggódott érte, hiszen cukorbeteg és magas vérnyomással is küzd, ezért különösen fontos volt neki a folyadékfogyasztás, ezért körülbelül óránként 3 litert ivott, így a szüneteket a mosdóban töltötte és többször ruhát is cserélt. „ Éjszaka volt holtpont és éreztem, hogy a magas hangokat nem nagyon tudom kiénekelni, ezért mindent mélyebben énekeltem és utána minden rendeződött.”

A Miskolci Egyetem Egészségtudományi karának dékánja Kiss-Tóth Emőke nagyon büszke a kar egykori diákjára – mondta a helyszínen. „Attila két diplomát is szerzett nálunk az elmúlt években, egészségturizmus- szervező BSC szakon és egészségügyi szociális munka szakon. Attilát most abban segítettük, hogy folyamatosan kontrolláltuk az állapotát. És reméljük, hogy ez a 49 óra 29 perc énekléssel töltött idő, ez az új magyar rekord, világrekord is lesz”– mondta a dékán.