- Trianon gyásza ma már részben a múlté, de azt nem lehet kétségbe vonni, hogy hatása a mai napig él a csonka országon belül, és még inkább érzik ezt azok a nemzettestvéreink, akik idegen államok fennhatósága alatt élnek magyarként – hangzott el Szerencsen A nemzeti összetartozás napja alkalmából tartott megemlékezésen. Az Országzászló Emlékmű előtt Nyiri Tibor polgármester hangsúlyozta beszédében, hogy a magyarok fájdalma minden éven felszínre tör, emlékezni kell, szólni kell az igazságtalanságról, ugyanakkor alá kell húzni, Magyarország képes volt újrakezdeni. - Hazánk felállt, nem merültünk el a búsongásban, építkezésbe kezdtünk. Felmenőink azzal foglalkoztak akkor, miként lehet helyreállítani a kezétől-lábától, érzékszerveitől megfosztott országunkat. A gyógyítás sikerült annak ellenére, hogy a magyarok lélekben is megrokkantak.

Fotó: SFL

A polgármester mindenkit arra biztatott, hogy tanuljunk a Trianon utáni történésekből, lássuk be, hogy ez a nemzet számosságában, kicsinysége ellenére is hatalmas dolgokra képes.

- Most sem egyszerű a helyzet a világban, vannak olyan események, folyamatok, amelyekkel szemben országunk, ez a parányi nép egyértelműen szembe helyezkedett, mert meg vagyunk győződve arról, hogy ha Európában, és itt vertünk gyökeret, akkor kötelességünk Európát védenünk! Magyarország most is Európát óvja, ez a dolgunk, a Jóisten ezt szabta ki ránk, dolgunk van ebben a hazában – mondta városvezető.

Az ünnepi eseménynek a Bolyai János Katolikus Általános Iskola tanulói adtak méltó hangulatot.