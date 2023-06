Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata csatlakozott a Lengyel Nyár 2023 - Találkozások a lengyel kultúrával elnevezésű országos rendezvénysorozathoz. Ennek részeként immár második alkalommal tartották meg a Lengyel Kulturális Műhelynapot a borsodi vármegyeszékhelyen szombaton.

A rendezvény délelőtt az Erzsébet téren kezdődött, ahol Szabó Mónika a miskolci Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, mint főszervező, ismertette a nap programját és beszélt a nap jelentőségéről, mellyel a lengyel kultúrát, nyelvet, irodalmat és zenét szeretnék népszerűsíteni.

„A kicsiknek hoztunk lengyel mesehősöket (Fülesmackó, Lolka és Bolka) ábrázoló színezőket, kifestőket, a nagyobbaknak lengyel és magyar oktató társasjátékokat a lengyel történelemmel kapcsolatban, melyekből a két nép kultúrájából lehet szemezgetni, valamint a nagyoknak a lengyel kultúrával kapcsolatos kvízkérdéseket és egy vaktérképes játékot” – mondta az elnök.

A program délután egy órától a Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtárban folytatódott tovább, ahol a Symphonia Alapfokú Művészeti Iskola növendékei adtak elő lengyel népdalokat, gyermekdalokat, de volt előadás a lengyel folklór beépüléséről a mai, modern zenébe, és hallhattak arról is, hogy milyen tradicionális programokkal, rendezvényekkel és látnivalókkal rendelkezik Lengyelország.

Megkóstolták az ételeket

„De emellett egy nagyon különleges gasztronómiai bemutató is várt az érdeklődőket, meg lehetett kóstolni a tradicionális lengyel finomságokat”- mondta Szabó Mónika. A miskolci Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, a Miskolcon élő lengyel közösség magja olyan 40-50 főre tehető. „Minden hónapban igyekszünk valami programot kitalálni és arra törekszünk, hogy a gyerekeket bevonjuk ezekbe, mert ők lesznek a lengyel hagyományok átörökítői”- hangsúlyozta Szabó Mónika a miskolci Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Majd hozzátette, hogy a magyar ajkú gyerekeket is szívesen látják programjaikra, aki mindig nagy kíváncsisággal részt is vesznek ezeken. Az Erzsébet térre, a II. Lengyel Kulturális Műhelynapra kilátogatott Andrzej R. Kalinowski konzul is, a budapesti Lengyel Köztársaság Nagykövetségéről.