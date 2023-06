A tizenkét versenyzőt ugyanennyi, a csapatot támogató segítő és családtag kísérte el a San Marino államához közeli Riminibe, amely hosszú, homokos tengerpartjáról és üdülőiről híres.

Nagy élmény volt

– A szűk tíz nap középpontjába a munkát és csapategység megteremtését helyeztük – mondta Somogyi László, a miskolci klub kapcsolatokért felelős csapatmenedzsere, majd így folytatta: – Sajnos az időjárás átírta a programjaink egy részét, ugyanis az utolsó négy napunkra vörös riasztást adtak ki, ez pedig azt jelentette, hogy bezártak a hivatalok, az intézmény, az iskolák és a tengerparti üzletek is. A környéken a heves esőzés és a viharos szél járhatatlanná tette az utakat és a vasúthálózatot, így mi reggelente raktuk össze a napi tervünket és elképzelésünket. Hét nap alatt így is hatszáz kilométert hajtottunk és négyezerötszáz méter szintkülönbséget raktunk a lábainkba.

Somogyi László arról is beszámolt, hogy tréningjeik mellett eljutottak a legendás Marco Pantani sírjához, amely a kerékpárosok számára kihagyhatatlan zarándokhely, sőt bejutottak a Giro d’Italia-t és a Tour de France-t is megnyert híres olasz profi családja által létrehozott múzeumba is.