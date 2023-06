Bárdos István, az R Partner repülőjegy és Utazási iroda marketing vezetője összefoglalta tapasztalatait a boon.hu-nak az idei utazási szokásokról.

Az ár a döntő

Idén véleménye szerint az a sajátos helyzet alakult ki, hogy a belföldi utazások szervezését az internet szinte teljesen kivette az utazási irodák kezéből. A hosszabb, drágább utakat viszont utazási irodán keresztül intézik a nyaralók, mert ott szükség van biztonságra és pontos információkra- mondta a szakember. Idén ezért nem is az úti cél dönt a nyaralásoknál, hanem az ár, nagyon árérzékeny lett a piac – szögezte le Bárdos István.

Ez nem azt jelenti, hogy a legolcsóbb utakat keresik, hanem azt figyelik, hogy a fizetett összegért mit kapnak – tette hozzá. Ár-érték arányt tekintve már évek óta a Török Riviéra verhetetlen, mellyel a korábban népszerű görög szigetek, Tunézia, Egyiptom, Ciprus, Spanyolország vagy Olaszország egyes részei sem tudják felvenni a versenyt.

Repülővel gyorsan

Idén a repülőgépes utazások a legnépszerűbben, melyek 8 nap 7 éjszakát foglalnak magukba , hiszen ilyen időközönként járnak oda – vissza a gépek, de aki megteheti a következő járatig meghosszabbítja a nyaralását – mondta Bárdos István, az R Partner repülőjegy és Utazási iroda marketing vezetője.

A teljes ellátás a legnépszerűbb

Az ellátás kiválasztásánál is az ár-érték arány a döntő, de általában az all inclusive ellátás a legnépszerűbb. Bárdos István tapasztalatai szerint gyakori tendencia, hogy egy kis különbséggel már kategóriákat lehet ugrani, példaként említette, hogy egy 4 csillagos, és egy 5 csillagos ellátás között nagyon kicsi a különbség és akkor már érdemes megfontolni a döntés.

Fakultatívan szabadon

A marketing vezető tapasztalatai szerint sokan csak a repülőutazáshoz veszik igénybe az utazási irodák segítségét, a városnézést és az egyéb programokat önállóan szervezik meg maguknak. Például többek között Róma, Madrid vagy Athén nagyon felkapottak lettek, melyek egy útikönyv segítségével is könnyen felfedezhetőek. De aki igényli, idegenvető segítségét is tudnak ajánlni – tette hozzá Bárdos István, ahová gyakran indulnak, főleg tavasszal és ősszel buszok is. Ez a program főleg a kisebb társaságokat, pár fős csoportot vonz inkább – tudatta.

Mostanában egyre divatosabb, hogy az emberek vonattal közelítik meg a tengerpartot. Autóbusszal általában körutat tesznek, kulturális körutak pl. Anglia, Franciaország, Párizs, Németország végcéllal. A családi nyaralások viszont többnyire repülőgéppel történnek, ez a legkényelmesebb utazási forma, különösen gyermekes családok részére, hiszen viszonylag rövid idő alatt elérhető a helyszín.

Hajóval egy hét alatt több országba

Azt is megtudtuk, hogy az utóbbi időben elterjedtek a korábban luxusnak számító hajóutak európai vagy távolabbi országokból történő indulással, általában egy hétre, így az utazás, a szállás és az élmények mind egy helyen történnek, egy hajón. Ezek nem olcsó utazások, de olyan tartalmas és élménydús kikapcsolódást kínálnak, ami teljesen kikapcsolja az embert. Praktikusan az éjszaka utazással telik, nappal pedig lehet várost nézni – mondta a marketing szakember. Előnye ennek a formának, hogy egy hét alatt több országban is el lehet jutni.

Utazáskeresés

Bárdos István azt is elmondta, hogy átalakultak az utazáskereső formák is, hiszen korábban csak az utazási irodák ajánlataira támaszkodtak az utazók, most viszont a bekért árajánlatokból válogatnak a keresgélők. És ha választottak, csak akkor mennek már be, lefoglalni és tisztázni az utazás részleteit az irodába. A marketing vezető tájékoztatása szerint munkatársaival gyakran ellenőrzik személyesen is a kínált helyszíneket, hogy pontos információkat tudjanak kínálni a hozzájuk betérőknek.

Fotó: Nina Malyna / Forrás: Shutterstock

Last minit helyett előfoglalási kedvezmény

Mint megtudtuk a lastminute utazások korszaka már lejárt, sőt decembertől már lehet előfoglalási kedvezménnyel nyaralásokat vadászni, ami 10-20 vagy 30%-os kedvezményt is jelenthet. Most nem minél később, hanem minél hamarabb érdemes foglalni utazást – mondta a szakember.

Kedvelt uticélok

A világjárvány után Tunézia és Bulgária iránti érdeklődés mellett, egyre többen keresik manapság Egyiptomot, ami belátható távolságra van és télen, nyáron kedvelt a napsütésre vágyóknak – mondta Bárdos István. Majd hozzátette, még a nyárba benne sem vagyunk, de már vannak foglalások télre is. Ők nagyon előre tudnak gondolkodni és élnek az előfoglalási kedvezménnyel, ezeket az utakat a fővárosiak mindig elvitték, de most az látszik, hogy a vidéki emberek is élnek ezzel a lehetősséggel – tette hozzá a szakember.

Fő a biztonság

Utazás előtt a szakember tanácsai szerint érdemes utasbiztosítást kötni, „az a pár ezer forint, amibe a biztosítás kerül, megtérül”- mondta a szakember. Leggyakoribbak a betegség, baleset, poggyász biztosítások, de vannak és népszerűek a kombinált biztosítások is, melynek jelentőségére a Covid mutatott rá. Bárdos István szerint inkább legyen kidobott pénz, amit a biztosításra költünk, mint később a többszörösét költsük el, ha baj van, hiszen külföldön minden drágább.