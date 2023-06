A 28 tagja közül 24-en vannak jelen, így a közgyűlés határozatképes. A testület 18 napirendi pontot tárgyal, amelyek közül 6-ot terjesztettek elő sürgősséggel.

1. Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására törzsvagyonból kivonás tárgyában

Az önkormányzathoz vételi ajánlat céljából törzsvagyonból kivonás iránti kérelmek érkeztek. A szakmai bizottság támogatta a törzsvagyonból kivonás iránti kérelmeket az ingatlanrészek vonatkozásában, azaz a Miskolc, 31246 helyrajzi számú ingatlan 100 négyzetméteres nagyságú területrészének, a Miskolc, 46553 helyrajzi számú ingatlan egészének és a Miskolc, 45567 helyrajzi számú ingatlan 86 négyzetméter nagyságú területrészének a törzsvagyonból történő kivonását. A törzsvagyonból kivonással a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzata szerinti állapotok kialakulnak, továbbá megteremtődik az egyes ingatlanrészek hasznosításának lehetőségei.

Kozma Istvánné, Fidesz:

A miskolctapolcai telek olyan helyen van, amelynek lezárásával üzlet és templom is megközelíthetetlenné válik. Éppen ezért javaslom, hogy ne szavazza meg a testület a javaslatot.

A városháza illetékese ígéretet tett arra, hogy csak előzetes vizsgálat alapján adják el a területet.

2. Javaslat a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet és a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 35/2013. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítására

A városban a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet alapján a közterület rendeltetéstől eltérő használatára hatósági engedély alapján, területhasználati díj fizetése mellett lehetséges. A hatályos szabályok felülvizsgálata időszakonként visszatérően indokolt, mely felülvizsgálatra alapot adhat azoknak a lakossági igényeknek az áttekintése, figyelembevétele, amelyeket az adott kérdéssel kapcsolatban fogalmaznak meg. A felvetődött lakossági igények alapján a közterületi utcazenélést érintő szabályok módosítása vált indokolttá. A város kulturális életét színesítheti, a közterületeket hangulatosabbá teheti és az idegenforgalmat is kedvezően befolyásolhatja, ha a közterületeken minél nagyobb számban jelennek meg a tehetségüket bemutató zenészek, vagy a város különböző intézményeiben zenei tanulmányokat folytató fiatalok. A sok esetben spontán megjelenő utcazenészek számára könnyebbséget jelenthet, ha ezt a tevékenységet időigényes, külön engedély beszerzése nélkül gyakorolhatják.

Mindezek alapján alapján a rendelet módosítási javaslatában az utcazenélést az engedély nélkül végezhető közterület használatok közé sorolják, de emellett meghatározzák a tevékenység gyakorlásának feltételei is. Az utcazenélés szabályainak be nem tartásával megvalósuló közterület használat közösségellenes magatartássá történő nyilvánítása és a közigazgatási szabályszegés rendszerén belüli szankcionálása a jogellenes magatartástól való visszatartó erő növelését eredményezheti, hiszen természetes személy esetében kettőszázezer, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében pedig ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. Mindezek alapján a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása is szükségessé vált.

Barta Gábor, Fidesz:

Jó dolog, hogy engedélyezett lesz az utcazenélést. Javaslom, hogy szervezzen a város utcazenei fesztivált. Kérdés, hogy hová mennek a látogatók szükségüket végezni, mert nyilvános illemhely nagyon kevés van a városban. Gondot jelentenek a hajléktalanok, akik ellepik a belvárost és az kapubeállókban végzik a szükségüket. Ezen kellene változtatni. Ezek nélkül a mostani rendeletmódosítás csak szépészeti beavatkozás.

Dr. Mokrai Mihály, Velünk a Város:

Jó az utcazenélés, mert örömet szerez a városlakóknak. Nem kell túlgondolni a dolgokat.

Bajusz Gábor, Fidesz:

Pótcselekvés, figyelem elterelés, porhintés. Ezek jutottak eszembe az előterjesztés kapcsán. Rengeteg dolog van, amit nem oldott meg a városvezetés. A tömegközlekedés és a turizmus gondjait kellene megoldani. Tapolca a jó példa, ahol még mindig nincs kész a park és a tó környékének megújítása. A városvezetés kinyírta a turizmust. Zárva van az Ellipsum, nem épül tovább a Diósgyőri vár, pedig van rá pénz.

Veres Pál, polgármester:

Nem vagyunk hajlandók addig átvenni a tapolcai parkot, amíg az teljesen kész nincs. Pert indítunk a vállalkozó ellen.

Dr. Simon Gábor, Velünk a Város frakcióvezető:

Ez nem pótcselekvés, hanem intézkedés, amelyet a Velünk a Város frakció kezdeményezett és végig is visz. Az előző városvezetés semmit sem tett Miskolctapolca érdekében. A sétányok elkészültek, a tó elkészült, látogatható a terület. A miskolci nyilvános illemhelyeket az előző önkormányzat idején zárták be.

Bajusz Gábor, Fidesz:

A miskolciak jövőre a mostani városvezetés munkáját fogják értékelni.

Szopkó Tibor alpolgármester:

Azt a képet vetíti fel a Fidesz, hogy a miskolci főutca egy zombifilm jelenetéhez hasonlít. Ezzel az egész várost bántják.

Varga Andrea alpolgármester:

Miskolcon létrejött egy kulturális tanácsadó testület, amelynek az a feladata, hogy a járványos időszak után újrainduljon a város kulturális élete. Ennek része az utcazenélés engedélyezése a városban.

Dr. Simon Gábor, Velünk a Város frakcióvezető:

A napirend kapcsán az előterjesztés tárgyról kellene beszélni. Ezt Veres Pál polgármester szabadon kezeli, hogy senkiben se maradjon benne a mondanivaló.

Szarka Dénes, Velünk a Város:

Az előző városvezetés 300 fát akart kivágatni Tapolcán. Képzeljék el Tapolcát 300 fa nélkül. Ezt a tervet jelentősen át kellett alakítani.

D. Nagy Ákos, Fidesz frakcióvezető:

Az utcazenélés jó. Ebben nincs vita. De kellenek hozzá a megfelelő körülmények. Tapolca kapcsán el kell mondanom, hogy tavaly augusztusban Tapolcán jártunk és azóta is többször ismertettük a problémákat. Ha a projekt be nem fejezése miatt kötbér keletkezik, akkor azt költsék Tapolca fejlesztésére.