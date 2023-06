„Átlátható városháza” címmel sajtótájékoztatót tartott kedden délután a városháza jegyzői tárgyalójában dr. Ignácz Dávid, Miskolc jegyzője. A tájékoztatón ismertette a jegyző, hogy a közérdekű adatok mennyiségét évekre lebontva. 2020-ban 54, 2021-ben 82 és 2022-ben 105 darab adatigénylés érkezett hozzájuk.

„A jogszabály adja azt a lehetőséget az adatközlőnek, hogy az adathordozó közvetlen önköltsége (fénymásolás, CD-re, DVD-re kiírás) kapcsán költséget állapítson meg a közérdekű adat szolgáltatásáért, amelyre a Polgármesteri Hivatalnak is lett volna jogszabályi lehetősége, de a transzparencia jegyében egy alkalommal sem élt ezzel a hivatal” – hangsúlyozta. Arra is rámutatott, hogy egyetlen bírósági per nem indult 2019 óta közérdekű adatigénylés nem teljesítése miatt, mert minden szabályosan és a hatáskörükbe tartozó megkeresést megválaszoltak.

„Vannak elutasítások is, ez nálunk 22 százalék körül mozog, amelynek döntő többsége azért keletkezik, mert nem mi vagyunk az adatgazdák” – mondta. Hozzátette: Az elutasítások ebben az esetekben jogszerűek, valamint a névtelenül érkező adatigényléseket a jogszabályi felhatalmazás alapján elutasítják. „Az Info. törvényben előírt közzétételi listát a miskolc.hu oldalon közzétesszük és folyamatos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal a kapcsolatunk” – mutatott rá.

Azt is elmondta, hogy egy közgyűlésen tárgyalt napirendi pontok akár több száz oldalasok is lehetnek, így a következő időszakban miskolc.hu oldalára néhány mondatban összefoglalásra kerül a közgyűlési előterjesztések tartalma, így segítve az átláthatóságot és közérthetőséget.