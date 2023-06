Az Edda mellett a Reflex zenekar tudhatta a legtöbb rajongót magáénak a hetvenes évek végén. Miért alakult aztán mégis úgy, hogy az Edda befutott, a Reflex pedig egy időre feloszlott? Többek között erről is beszélt Bárdos István, a zenekar alapítója A zene az kell című podcastben. De a Horváth Imre szerkesztővel folytatott beszélgetésben szó esett a Reflex történetét bemutató, kordokumentumnak számító, tavaly megjelent könyvről is. Illetve egy készülő második könyvről, amely húsz miskolci zenekart mutat majd be.

Az adás csütörtökön 20 órától hallgatható meg a boon.hu-n.

Még több podcast a boon.hu oldalán itt!