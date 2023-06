Nyugdíjba vonuló pedagógusokat köszöntöttek 2023. június 9-én, pénteken 9 órától Miskolc Polgármesteri Hivatalának dísztermében a pedagógus nap alkalmából, amit 1952. június 7-én és 8-án ünnepelték először Magyarországon. Az ünnepségen 23 miskolci pedagógus vehette át a Belügyminisztérium által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, amit Veres Pál Miskolc polgármestere és Csiszárné dr. Sajgó Erika Miskolc aljegyzője adott át.

Segítenek emberré válni

„Szeretném, hogyha azokat a hivatásokat, amelyek fontosak számunkra, egész évben elismernénk. Természetesen az ünnep fontos, hiszen ezen a napon megállhatunk vissza- és előretekinthetünk és elismerhetjük a teljesítményt” – mondta köszöntőjében Veres Pál, Miskolc polgármestere.

„A jövő biztosítéka, ha okos, értelmes és lelkileg is érett nemzedékek kerülnek ki az iskolapadból. Ehhez megfelelően képzett oktatók szükségesek. Nem régen jöttem haza Finnországban, ahol a három legelfogadottabb hivatás egyike a pedagógusoké. Jó lenne, ha egyszer itthon is eljutnánk ide, hiszen a pedagógusok adják át a szaktárgyi tudást és azt a tudást, amely segít minket jó emberré válni és annak is maradni. A pedagógusok olyan belső iránytűt követnek, amely a jó, a szép, az értékes és az igaz felé vonz. Amikor egy növendék még csak ismerkedik a világ csodáival, akkor kell valaki, aki segít neki tájékozódni és értelmezni mindazt, amit lát, hall és amivel találkozik. Aki fogja a kezét, vezeti őt szelíd türelemmel, bölcs odafigyeléssel. Ez a feladat otthon a szülőkre, nagyszülőkre, nagyobb testvérekre hárul, de sajnos ebben a rohanó világunkban egyre ritkábban tud otthon megvalósulni. Így sokkal nagyobb érték az, amit a bölcsődék, óvodák és iskolák tesznek. A pedagógus hivatás nagyon szép, de egyben nagy felelősség is. Senki sem ismeri jobban a gyermekek lelkét és azt, hogy mire van igazán szükségük.”