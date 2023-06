Otthonában látogatta meg Veres Pál Miskolc Megyei Jogú város polgármestere a kilencvenedik születésnapját ünneplő Boros Árpádot. Az ünnepelt elmesélte, hogy ezt a jeles napot a szülőfalujában ünnepelte, Égerszögön, hiszen ő a település első díszpolgára. Boros Árpád útja a rudabányai ércbányából indult egészen a diósgyőri kohászat egykori gazdasági igazgatói pozíciójáig, melyről több könyvet is írt. Mint elmondta, 1982-ben kérték, hogy legyen a női kosárlabdacsapat elnöke, ezt a tisztséget 17 évig látta el. Most pedig örökös tiszteletbeli elnök. A kilencvenes években hat év alatt nyolcszor állt a csapattal dobogóra - büszkélkedett. Most otthonában tölti a mindennapjait, ahol felesége látja el, rendszeresen felolvas neki, mert a látása az évek alatt jelentősen meggyengült.