Két elítéltet kereszteltek meg a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben. A nem példa nélküli, de rendkívül ritka eseményen részt vett Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke is. Fábián Szabolcs és Fehér Roland a börtön kápolnájában megtartott istentisztelet keretében nemcsak a keresztséget vették fel, de le is konfirmáltak, vagyis teljes jogot szereztek arra, hogy az egyetemes református közösség tagjai legyenek.

Pásztor Dániel püspök igei példázattal magyarázta Isten az elitélteket is megmenteni képes munkáját

Fotó: BSZA

Tóth Viktória református lelkipásztor, börtönlelkész igehirdetésében arra biztatta a megjelenteket, hogy ne csak „futkározzanak a világban”, hanem eltökélten és bátran „fussák végig az életpályájukat”, vagyis a nekik rendelt, kiválasztott úton haladjanak végig. Pásztor Dániel Isten munkáját ahhoz hasonlította, mint amikor a hatalmas méretű ausztráliai bozóttűzből a bajba jutott élőlényeket már csakis helikopterrel lehetett kimenteni, vagyis felülről kiemelték őket a fenyegető lángok közül. Isten is így képes kiemelni, felemelni bárkit a legnehezebb helyzetből is - mondta a püspök, aki megemlítette: a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben is több alkalommal megfordult már, hogy igei szolgálatot végezzen az elítéltek között.

Horgonyi László bv. alezredes, a sátoraljaújhelyi börtön biztonsági és fogva tartási osztályvezetője arra emlékeztette a jelenlévőket, hogy kinek rövidebb, míg másoknak hosszabb idő múlva, de egyszer eljön a szabadulás napja. Ehhez kívánt mindannyiuknak kitartást, és reményét fejezte ki, hogy a hasonló egyházi alkalmak segítik őket ebben. A két megkeresztelkedő és konfirmáló elítéltet Emri László, az intézmény katolikus lelkipásztor munkatársa is köszöntötte, és megajándékozta őket egy-egy könyvvel.

Emri László kérdésünkre elmondta: kisebb-nagyobb rendszerességgel körülbelül 120-an járnak valamelyik felekezet alkalmaira az újhelyi börtönben, azon belül a mély lelki elkötelezettséggel rendelkező hívő közösség mintegy harminc tagú.