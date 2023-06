A tiszaújvárosi strandon a nyitány alkalmával még csak a kalandmedencét töltötték fel: a bátrabbak már hűsölhettek a vízben. A pünkösdi hétvégén aztán már nagy volt a forgalom, a kültéri termálmedencékben épp csak el lehetett férni, mindenki élvezte a napsütést és a gyógyhatású vizet. Mindezt a tiszaujvaros.hu-n megjelent riportban olvastuk.

"Nagyon jó, hogy már üzemel a kinti medence is, nagyon kellemes huszonhét fokos, pont a legjobb - mondta a vízbe merülve Kállay Kristóf. - A benti melegvizes medencék is jók, de most így, hogy süt a nap, ez tökéletes. Mi heti rendszerességgel járunk ide Kazincbarcikáról, rászánjuk erre az időt és a pénzt."

"Mindegy, hogy kint, vagy bent, az egész strandot szeretjük, minden évben szoktunk járni ide, ahogy kijön a szabadság. Hallottuk, hogy áremelkedés lesz hamarosan, de azt gondolom, belefér még a családi büdzsébe. Valójában kiskorunk óta járunk ide Magyarországra Szlovákiából, a szüleink is hordtak már minket. Otthon nálunk nincs ilyen, nincs ennyi medence, ennyi élmény, mint itt van. Ha a családdal jövünk, akkor 100-150 euróból kijövünk."

Drágul a belépő

Az igazi strandszezon június 10-én, szombaton - azaz ma - rajtol, ettől kezdve a szeptemberi szezonzárásig teljes kapacitással üzemel majd a tiszaújvárosi strand. Az árak viszont ettől a szezontól emelkednek. De nem a tiszaújvárosiaknak, ők továbbra is kedvezményesen, a mostani áron strandolhatnak.

"Június 10-étől emelünk árat, ez átlagosan 25 százalékot jelent. Például egy egész napos teljes árú felnőtt belépő 5300 forintba fog kerülni, viszont a tiszaújvárosiaknak nem változik az ár, nekik településkártyával, azaz Tiszaújváros kártyával 900 forint az egész napos belépő, lakcímkártyával pedig 1800 forint. A 4 év alatti gyermekek ingyen jöhetnek a komplexumba, és a csúszdák használatáért sem kell külön fizetni - kaptuk a tájékoztatást Szénégető Istvántól a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő üzemvezetőjétől.