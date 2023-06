Második alkalommal szervezett jótékonysági labdarúgótornát a sárospataki sportpályán a Pataki Légió közössége. A Sárospataki Torna Club szurkolói által alkotott csoport az önkormányzattal, valamint több szervezettel karöltve hozta tető alá a rendezvényt, amivel a fogyatékkal élő embereket sokrétűen támogató vámosújfalui Búzavirág Alapítványt igyekeztek segíteni. Tőrös Gábor szervező az eseményen elmondta: tavaly a Kosztyu Ádám Emlékére a Leukémiás, Daganatos és Zemplén Fogyatékos Gyermekeiért Alapítványt támogatták a sportprogram segítségével. A visszajelzések nagyon pozitívak voltak, így határozott úgy a szurkolói közösség, hogy ismét jótékony célú labdarúgó tornát szervez. A tornán nyolc csapat vett részt. A rendezvényt összekötötték a gyermeknappal, így családi programokat is szerveztek a sportpálya mellé. Ugrálóvár, homokfestés, rendőrségi bemutató és számos más kikapcsolódás várta a látogatókat. Az önkormányzat is a kezdeményezés mellé állt, hiszen a gyermeknappal összekötött focitorna céljai támogatandóak – közölte Sikora Attila a város alpolgármestere. Hozzátette: Szent Erzsébet szülővárosában a jótékonykodásnak pünkösd ünnepén különleges üzenetértéke van. A tornát végül a Yool One Az Úgy csapata nyerte. A sárospataki jótékonysági torna és gyermeknap eredményeként 400 ezer forint gyűlt össze, amit a szervezők át is adtak Németh Mártának a Búzavirág Alapítvány vezetőjének.