Emlékezetes élménynapban volt része a Boldogkőújfalun összegyűlt közel száz diáknak: izgalmas kihívásokkal teli vetélkedőn próbálhatták ki magukat, miközben játékos formában sajátíthatták el a pénzügyi tudatosság alapjait. A fiataloknak a délelőtti akadályverseny egyes állomásain például olyan feladatokat kellett végrehajtaniuk, amiért jutalomtallérokat gyűjthettek. Ezeket később, más állomásokon különféle élményekre válthatták be: többek között vehettek belőle fagylaltot, pólót festhettek maguknak, vagy a vásártéren szerezhettek be apró ajándékokat.

Időben kell elkezdeni

„A Providentnél hiszünk abban, hogy mindenki megérdemel egy esélyt céljai megvalósításához, ezért is álltunk be támogatóként az itteni nehézsorsú gyermekeknek rendezett edukatív élménynap mögé. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a pénzügyi oktatás akkor tud a leghatékonyabban működni, ha a fiatalok körében már akkor lefektetjük ennek az alapjait, amikor erre a legfogékonyabbak, vagyis általános iskolás korban. Ezért is örültünk annak a lehetőségnek, amit partnerünk, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet szervezett. Az esemény támogatásával az volt a célunk, hogy játékos formában megtanítsuk a diákokat a pénz értékére, tudjanak felelősen gazdálkodni, félretenni, megtakarítani céljaik eléréséhez. Jó volt látni, hogy sok fiatal remek érzékkel sajátította el ezeket az alapokat” – mondta el az esemény kapcsán Pálfalvi Márta, a Provident Pénzügyi Zrt. vállalati kapcsolatok és kommunikációs igazgatója.

Közösen a gyermekekért

Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója kifejtette: „A pénzügyi tudatosság fejlesztése kiemelten fontos terület a legszegényebb családokat segítő esélyteremtő munkánkban. Ugyanis egy-egy rossz pénzügyi döntés kilátástalan helyzetbe sodorhatja, addig az átgondolt tervezés elősegítheti a családok megélhetését. Különösen is nagy jelentőségű a Providenttel való együttműködésünk a mostani gazdasági helyzetben, mely hosszú távon sok családnak segíthet pénzügyi problémájuk rendezésében. Míg a felnőttek számára többek között a felelős hitelfelvétel, vagy éppen a család költségvetés tervezése lehet hasznos ismeret, addig gyermekkorban – ahogy ezen az élménynapon is – például a takarékosság, illetve a pénzügyi ismeretek alapjainak megismerése teremthet alapot az ilyen szempontból is tudatos életmódhoz.”

Az izgalmas vetélkedő után a pénzügyi szolgáltató ebéd gyanánt pizzával vendégelte meg a gyermekeket. Ebéd után, a nap zárásaként pedig egy interaktív, óriásbábos előadással is kedveskedtek a szervezők a gyerekeknek.

A szolgáltató és a szervezet idén márciusban kötött stratégiai együttműködési megállapodást, amelynek értelmében a pénzügyi szolgáltató 20 millió forinttal, valamint dolgozóinak önkéntesként történő bevonásával támogatja a szervezet munkáját. Az együttműködés jegyében valósult meg a mostani élménynap is.